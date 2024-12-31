Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Kış Zorluklarını Artırdı - Son Dakika
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Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Kış Zorluklarını Artırdı

Muş\'ta Yoğun Kar Yağışı Kış Zorluklarını Artırdı

Muş'taki köylerde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiliyor, köylüler kar temizliğiyle uğraşıyor.

31.12.2024 11:48
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Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Kentte, 3 gün önce etkili olan yoğun kar, kırsal kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 80 haneli Yukarıyongalı köyünde tek katlı evler karla kaplandı.

Köy sakinleri küreklerle evlerin önünde ve damlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Köylülerden Eyüp Omur, AA muhabirine, köylerine yaklaşık bir metre kar yağdığını söyledi.

Damların üzerinde biriken karı temizlemeye başladıklarını ifade eden Omur, şöyle konuştu:

"Köyümüz yüksek rakımda olduğu için çok kar yağıyor. 6 ay boyunca kar yerde kalıyor. Kışın hayatımız böyle geçiyor. Zorlu kış mesaimiz başladı. Bana deseler ki 'Batıda kar yok git orada yaşa', ben orayı köyüme değişmem. Buranın havasını seviyorum. Köyün sokakları dar olduğu için iş makinesi giremiyor. Özel İdare ekipleri yollarımızı her zaman açıyor. Sokaklarımızı ve kapının önünü küreklerle temizliyoruz. Köyümüz karla kaplandı, her taraf bembeyaz."

Alaattin Çamtosun ise karın yağmasıyla kış yoğunluğunun başladığını bildirerek, "5-6 ay kar alıntında kalacağız. Küreklerle evlerin çevresindeki karı temizliyoruz. Çok kar yağıyor, bazen yürümekte zorlanıyoruz. Kar nedeniyle çocuklar da okula giderken zorlanıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Kış Zorluklarını Artırdı - Son Dakika

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