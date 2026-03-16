Muş Valisi'nden Kadir Gecesi Mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın manevi iklimi içinde Kadir Gecesi'ne uluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gecede, gönüllerimizi kırgınlıklardan arındırmalı, sevgi ve hoşgörüyü büyütmeli, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak kardeşliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Toplumsal huzurun ve bereketin yolu, birbirimize olan muhabbetimizi ve dayanışmamızı artırmaktan geçmektedir. Bu mübarek gecede edeceğimiz dualarda vatanımızın huzuru, milletimizin birlik ve beraberliği, mazlumların kurtuluşu ve tüm insanlığın barış ve esenliği için niyazda bulunmayı da unutmamalıyız. İnancımızın ve kadim değerlerimizin ışığında, geçmişimizden aldığımız güçle yarınlara daha güçlü bir şekilde yürümeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum."

İslam aleminin Kadir Gecesi tebrik eden Çakır, bu gecenin ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini diledi.