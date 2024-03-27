İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, bakanların yerel seçim çalışmalarını eleştirdi

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, bakanların yerel seçim çalışmalarında yer almasını eleştirerek "Bakanlardan geçilmiyor kampanya sahası. Bakanlar siyasi geçmişi olan insanlar olsa bunu yadırgamayacağım. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi münasebetiyle bu bakanların tamamı atanmış bürokrat olma vasfıyla kendilerini hissettiriyorlar. Devlet hızla bir parti devleti olmaya doğru evriliyor. Bu demokrasimiz açısından da benim açımdan da partim açısından da bir yerde tehlikeli bir durumla karşı karşıya bulunduğumuza delalet ediyor. O sebeple burada hükümeti yönetenlere sesleniyorum. Yerel seçimler üzerinden ellerini çekiniz" dedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, şunları söyledi:
"Hem Türkiye'nin çeşitli vilayetlerine hem de kendi seçim çevremizde olan İzmirimizin ilçelerine giderek hem orada vatandaşların sorunlarını dinliyor. Hem de yine yerel seçim kapsamında adaylarımızın çalışmalarına destek vermeye gayret sarf ediyoruz. Gördüğüm, gözlemlediğim şudur. Bir yerel seçim atmosferi maalesef yok. Sanki siyasi partilerin ve liderlerin yarışı varmış gibi hissediyor vatandaş. Oysa yerel seçimler karakteristik özellikleri itibarıyla diğer seçimlerden farklı. Bu seçimde ne cumhurbaşkanı seçeceğiz, ne milletvekili seçeceğiz. Bu seçimde kendi yaşadıkları yere hizmet edebilecek adayların yarışını izleyeceğiz. Adayların projeleri ön plana çıkacak ve vatandaşlar bulundukları kentlere en iyi hizmeti kim yapacak, yarışından sonra da onu seçecek. Ancak bakanlardan geçilmiyor kampanya sahası. Bakanlar siyasi geçmişi olan insanlar olsa bunu yadırgamayacağım. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi münasebetiyle bu bakanların tamamı atanmış bürokrat olma vasfıyla kendilerini hissettiriyorlar. Sivil toplum kuruluşlarını topluyorlar, adaylarını konuşturuyorlar. Kendilerine bağlı müdürlükleri topluyorlar. Adaylarını konuşturuyorlar. Devlet hızla bir parti devleti olmaya doğru evriliyor. Bu demokrasimiz açısından da benim açımdan da partim açısından da bir yerde tehlikeli bir durumla karşı karşıya bulunduğumuza delalet ediyor. O sebeple burada hükümeti yönetenlere sesleniyorum. Yerel seçimler üzerinden ellerini çekiniz. Bizim adaylarımız yaşadıkları yönelim, etkin ve etkin kişilerin oraları yönetebilecek projeleriyle hareket ediyorlar. ve İzmir'e hizmet etme aşkıyla da yanıp tutuşuyorlar."
KUTUPLAŞMA VURGUSU
İzmir'de seçimin üç parti üzerinden devam ettiğini belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de İzmir'de yarattığı kutuplaşma herkesin malumu. Biz zaten bu seçimlere müstakil olarak katılma kararı aldığımızda vatandaşımızı kutuplaşmadan kurtarmak, iki yumruk arasında sıkışmaktan azat etmek için yola çıktı. İYİ Parti bu kararı aldıktan sonra görüyorsunuz ki bütün siyasi partiler seçimlere girmek suretiyle sürecin daha güzelleşmesine katkı sağlayacak yine seçimin şenliğe dönüşmesine katkı sağlayabilecek bir şekilde de sahada bulunuyoruz. Ama ne hikmetse İzmir'in kutuplaşmaya doğru sevk etme arzusundan hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü vazgeçmiyor. Biz adayların özellikleriyle yarışmasını istiyoruz. Öncelikle ifade etmek isterim ki bütün siyasi partilere elbette ki saygımız var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'yle Cumhuriyet Halk Partisi ne yaparsa yapsın bu yarışı iki parti arasında geçebilmesini bir türlü temin edemediler. İYİ Parti'de bu yarışın içindedir. İYİ Parti'nin adayı da adayları da bu yarışta iddialıdır. Dolayısıyla İzmir'deki seçimler 3 siyasi partinin arasında yani İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi arasında geçiyor. Bizim bu seçime müstakil olarak girmemiz Cumhuriyet Halk Partili çevrelerde rahatsızlık yarattı. Dolayısıyla sanki bizim seçmenimiz kendi partisine oy verirse başka bir partiye kazandıracak ya da başka bir partiye kaybettirecekmiş gibi bir hissiyat yaratmaya çalışıyorlar. O yüzden biz bütün siyasi partilerin oylarına sahip talip olan bir siyasi kurumuz adaylarımız da öyle."
"ÖZGÜR ÖZEL, İZMİR'İ SU YOLU YAPTI"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim kampanyası kapsamında İzmir'e sık geldiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın genel Başkanı Özgür Özel İzmir'i su yolu yaptı. Bu zamana kadar dört defa geldi. 1 kere daha gelecekmiş. Bana sorarsanız burada hiç ayrılmaması gerekiyordu aslında. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bizi eleştiriyor ama kendisine bakmalı. Çünkü ellerinde mevcut bulunan Büyükşehir Belediyesi dahil 24 belediyenin 21 aday değişikliğine gittiler. Bu bir anlamıyla siz bir yerde büyükşehir dahil, 24 belediyeye sahipken bu 24 belediyenin 21'inin adayını değiştiriyorsanız aslında İzmir'e doğru hizmet yapmadığınızı örtülü bir biçimde itiraf etmiş de olursunuz" diye konuştu.
"İZMİR'İ ZOR BİR SEÇİM SAHASI OLARAK GÖRÜYORLAR"
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, AKP'li başkan adaylarının parti logosu kullanmamasının sorulması üzerine "Onu AK Parti adaylarına sormak lazım. Neden partilerinin amblemlerini kullanmıyorlar? O sorunun cevabını vermesi gerekenler onlar. Ama bu konuyla ilgili rivayetler muhtelif. İzmir'i partileri açısından zor bir seçim sahası olarak görüp kendi kimliklerini öne çıkarmaya çalışıyor olabilir" diye yanıt verdi.
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