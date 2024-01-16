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Mustafa Boydak ve 3 Sanığa Hapis ve Para Cezası - Son Dakika
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Mustafa Boydak ve 3 Sanığa Hapis ve Para Cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY davasında hapis cezasına çarptırılan iş insanı Mustafa Boydak ve diğer 3 sanık, 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'azmettirme' suçlarından yargılandıkları davada 10'ar ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Mustafa Boydak ve 3 Sanığa Hapis ve Para Cezası
16.01.2024 - 11:35,
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KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu iş insanı Mustafa Boydak'ın da aralarında olduğu 4 sanık, 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' ve 'azmettirme' suçlarından yargılandığı davada 10'ar ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2018'de başlatılan soruşturma kapsamında, iş insanı Mustafa Boydak'ın talimatı ile 2013'de bankada bulunan 2 milyon 698 bin 893 TL'nin, 11 ayrı kişinin hesabına 61 dakika içinde Bankacılık Kanunu'na aykırı şekilde havale edildiği tespit edildi. Bu kapsamda, Boydak Holding ortaklarından Mustafa Boydak ile banka müdürü ve çalışanlarının da aralarında olduğu 4 kişi hakkında '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı.

BDDK AVUKATI DA HAZIR BULUNDU

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY davasında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Boydak ile diğer tutuksuz sanıklar katılmazken, avukatları salonda yer aldı. Duruşmaya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı da hazır bulundu. Mütalaasını tekrar ettiğini söyleyen savcı, tutuksuz sanıkların 'gerçeğe aykırı muhasebeleştirmeye iştirak' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların, '5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçundan 10'ar ay hapis ve 25'er bin TL para cezasına çarptırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kaynak: DHA
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