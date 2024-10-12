Müteahhide 865 Yıl Hapis Cezası

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün'e, yargılandığı davada verilen 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve toplam 865 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Hasan Alpargün'ün neticeyi öngörmesine rağmen "becerisine, şansına, tecrübesine ya da başka bir etkene güvendiği" değerlendirmesi yapılan kararda, "Söz konusu davada sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişide yaralandı. 27 Eylül'de Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, Alpargün'e verilen hükmün gerekçeli kararını açıkladı. 82 sayfalık kararda, müştekilerin ifadelerine, sanığın savunmalarına, tanıkların beyanlarına, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporlarına ve binaya ait bilgi ve belgelere yer verildi. Kararda, özetle şu tespitler yer aldı:

"Konya Teknik Üniversitesi heyetinin raporunda belirtildiği üzere göçmenin planlanandan daha düşük şiddette bir depremde meydana gelmesi, sanığın statik proje müellifi, yapım müteahhidi ve fenni mesul olarak birden fazla sorumluluğunun bulunması ve sanığın inşaat mühendisi olması göz önüne alındığında statik projenin yetersizliğinin, uygulama safhasındaki projeye aykırılıklarının, kolonun plandan yaklaşık 100-150 santimetre fark olacak şekilde imalinin, yapım aşamasında donatı detaylandırma ve malzeme kalitesi yetersizliğinin olası deprem durumunda yıkıma sebep olacağını, yıkım sonucunda ölümlerin olacağını, binanın yıkımını ve meydana gelen ölümleri istememekle beraber neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bildiği, duruma kayıtsız kaldığı, fenni mesul olması göz önüne alındığında imalin denetim yükümünün de kendisinde olması nedeniyle gerekli önlemleri veya gerektiği takdirde yeniden imali gerçekleştirmediği, muhtemel neticeyi kabullendiği tespit edilmiştir."

"Olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir"

Hasan Alpargün'ün neticeyi öngörmesine rağmen "becerisine, şansına, tecrübesine ya da başka bir etkene güvendiği" değerlendirmesi yapılan kararda, "Sanığın neticenin meydana gelmeyeceğine inanarak, gerektiğinde muhtemel neticenin gerçekleşmemesi için gerekli önlemleri de almak suretiyle hareketini sürdürme durumunun değil, aksine neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu inşaat mühendisi olması nedeniyle bilmesine rağmen duruma statik proje müellifi, yapı müteahhidi ve denetim kontrol makamı olan fenni mesul olarak kayıtsız kalıp hareketini sürdürmek suretiyle muhtemel neticeyi kabullendiği, sanığın inşaat mühendisi olması nedeniyle muhtemel yıkımla oluşacak ölümlerin olacağı neticesini bilmesinin olağan olduğu, buna rağmen 'olursa olsun' diyerek hareketine devam ettiği anlaşılarak söz konusu davada sanığın olası kastla hareket ettiği kabul edilmiştir" denildi.

Sanığa 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasının verildiği hatırlatılan kararda, "sanığın depremden hemen sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçıp yakalanması, yargılama sürecinde işlediği suça yönelik pişmanlık göstermemesi nedeni ile hakkında TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, oy çokluğuyla, mütalaaya aykırı şekilde karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanın yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçmıştı. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'nce yakalanan Alpargün, Adana'ya getirilmişti. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin "Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü ne diyeceksiniz" sorusuna, "mukadderat" diye yanıt vermişti. Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.

Öte yandan Hasan Alpargün'ün bulunduğu cezaevinin müdürü ile Alpargün'ün oğlu Hasan Can (Aleks) Alpargün arasında rüşvet pazarlığı ortaya çıkmıştı. Cezaevi müdürü Alpargün'ün oğlundan 100 bin lira rüşvet istemiş, pazarlık sonucu Alpargün 80 bin lira göndermişti. Parayı alan cezaevi müdürü, Hasan Can (Aleks) Alpargün'e, "Merhaba, babanız çok iyi bilgin olsun" diye mesaj göndermişti. Rüşvet olayı deprem davası dosyasına da eklendi ancak daha sonra ayrılarak soruşturma başlatılmıştı.