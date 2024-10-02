Müzikle Güzel Günler

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Çatışmaların gölgesindeki Gazze'de bir grup genç müzisyen, yaklaşık bir yıldır süren İsrail saldırıları nedeniyle evlerini ve yakınlarını kaybeden, okullarından uzak kalan Gazzeli çocukların acılarını oyun ve müzikle hafifletmeye çalışıyor.

Gazzeli gönüllü gençler, Filistinlilerin sığındığı kamplar ve çadırların çevresinde çocuklar için oyun ve müzik sahnesi kurarak çatışmaların izlerini çocukların hafızalarından silmeye çabalıyor.

Gazze semalarında alçak uçuş yapan uçaklar ve İHA'ların gürültüsü, bombardımanlar ve patlamalara rağmen Gazze'de çocukların kahkahaları yükselmeye devam ediyor.

Bazı çocuklar bir gitaristin çaldığı şarkıya eşlik ederken bazıları da komedi gösterisiyle neşeli anlar geçiriyor.

İsrail saldırılarında sevdiklerini kaybetmenin acısının yanı sıra zorunlu göç, yiyecek, ilaç ve su sıkıntısı gibi zorluklara rağmen çocukların kısa süreliğine de olsa çatışma psikolojisinden çıkıp eğlenmesi ailelerini de mutlu ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan gönüllü müzisyen Basim Nasrullah, "Çocukları eğlendirmek için etkinlikler düzenliyoruz. Çocukların savaşın etkilerinden, negatif enerjilerinden kurtulmalarına yardımcı oluyoruz." dedi.

Gazze'deki çocukların "müziği, şarkıyı ve eğlenceyi" sevdiklerini vurgulayan Nasrullah, bu etkinliklerin onların yaşamını daha iyi hale getirdiğini ifade etti.

Nasrullah, gezici bir grup olduklarını ve göçlerin yoğun olduğu bölgelere giderek çatışmaların farklı şekillerde etki bıraktığı çocukların psikolojisini düzeltebilmek amacıyla milli şarkılar eşliğinde çeşitli oyunlar ve gösterilerle eğlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Grubun diğer üyesi Vesim Lebed de girişimin İsrail saldırıları altındaki çocukları mutlu etmeyi amaçladığını söyledi.

Lebed, "Oyun ve müzikle çocukların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Müziğin, çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkileri hafifletmedeki rolüne dikkati çeken Lebed, " Müzik, savaşın yarattığı korkuyu hafifletmeye yardımcı oluyor." diye konuştu.

Gösterilerinde eğlenceli yarışmalar da düzenlediklerini belirten Lebed, etkinliklere çocukların yanı sıra çatışmaların etkilerini derinden hisseden yetişkinlerin de büyük bir etkileşim gösterdiğini ifade etti.

Gazze'de çocuklar, İsrail işgali ve saldırılarından toplumda en fazla zarar gören kesimi oluşturuyor.

Gazze'deki Filistin hükümeti medya ofisine göre İsrail, doğrudan saldırılarında yaklaşık 17 bin çocuğu öldürdü, onlarca çocuk açlıktan hayatını kaybetti ve on binlerce çocuk zor şartlar altında aileleriyle birlikte göç etmek zorunda kaldı.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden İsrail bombardımanı altında zorla göç ettirilen Filistinliler, batı ve orta kesimlerdeki farklı bölgelere sığındılar.

Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Gazzeli, okul, hastane, oyun merkezleri ve sağlık tesisleri gibi temel yaşam koşullarından yoksun olan barınma merkezlerinde ya da çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Mülteci kamplarında ve barınma merkezlerindeki gönüllüler, çocuklara psikolojik destek sağlamak amacıyla bireysel girişimlerde bulunuyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da psikolojik destek sunmaya devam ediyor.

Eğitim sürecini kurtarma çabasıyla, Gazze'nin güney kentlerinde de gönüllü girişimler ve UNRWA tarafından organize edilen girişimler, çocukları kısmen yeniden eğitime döndürmek ve onlara psikolojik destek sağlamak amacıyla çadırlar ve barınma merkezlerinde hayata geçirildi.

İsrail, savaş sırasında 125 okul ve üniversiteyi tamamen, 336'sını ise kısmen yok etti. Son hükümet verilerine göre 11500 öğrenci ve 750 öğretmen ile eğitim çalışanı saldırılarda öldürüldü.

Bu yıkımın ortasında ve tekrarlanan göçler ve mevcut zor durumla birlikte, Gazze'deki okullar savaşın dehşetinden kaçan mülteciler için barınma merkezlerine dönüştü.

UNRWA, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze'de okulları mültecilerle dolup taşan ve eğitime elverişsiz sığınaklara dönüştürülen 600 binden fazla çocuğun ağır travma yaşadığını ve eğitimden mahrum kaldığını bildirdi.