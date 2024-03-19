Myanmar'da sadece bir öğrenci sosyal bilimler sınavına katıldı

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YANGON, 19 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da ülke genelinde yapılan üniversite giriş sınavına sosyal bilimler alanından bu yıl sadece Yangon bölgesinden bir öğrenci katıldı.

Devlete ait The Mirror medya kuruluşunun Salı günkü haberine göre, Mandalay bölgesinden bir erkek ve Yangon bölgesinden bir kız öğrenci olmak üzere iki kişi sosyal bilimler sınavına girmek üzere kayıt yaptırırken, sadece biri sınava girdi.

2024 üniversite giriş sınavı 11 Mart'tan 19 Mart'a kadar ülke genelindeki 830 ve yurtdışındaki 11 sınav merkezi dahil olmak üzere toplam 841 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Haberde, sosyal bilimler alanında sınava giren öğrencinin 7'nci denemesi olduğu belirtildi.

Ülke genelinde yapılan üniversite giriş sınavına toplam 128.801 öğrenci katıldı.