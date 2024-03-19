YANGON, 19 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da ülke genelinde yapılan üniversite giriş sınavına sosyal bilimler alanından bu yıl sadece Yangon bölgesinden bir öğrenci katıldı.
Devlete ait The Mirror medya kuruluşunun Salı günkü haberine göre, Mandalay bölgesinden bir erkek ve Yangon bölgesinden bir kız öğrenci olmak üzere iki kişi sosyal bilimler sınavına girmek üzere kayıt yaptırırken, sadece biri sınava girdi.
2024 üniversite giriş sınavı 11 Mart'tan 19 Mart'a kadar ülke genelindeki 830 ve yurtdışındaki 11 sınav merkezi dahil olmak üzere toplam 841 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Haberde, sosyal bilimler alanında sınava giren öğrencinin 7'nci denemesi olduğu belirtildi.
Ülke genelinde yapılan üniversite giriş sınavına toplam 128.801 öğrenci katıldı.
Son Dakika › Güncel › Myanmar'da sadece bir öğrenci sosyal bilimler sınavına katıldı - Son Dakika
Sakarya'nın Erenler ilçesinde ramazan ayı boyunca çocuklara yönelik çeşitli oyun aktiviteleri düzenleniyor. Belediye tarafından iftar sonrası oyun grupları hazırlanan çocuklar, aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçiriyor. Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, çocukların geleceği için çalışmaların artırılacağını belirtti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kendi paylaşımını repost ederek sahura davet eden üniversitelileri kırmadı. Gençler, kendilerine elleriyle kahvaltılık ekmek ve sahur sofrası hazırlayan Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek yine beklediklerini dile getirdi.
Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nin ilk etabında 32 liseden 145 takımın katılımıyla bin 308 öğrenciyi bir araya getirdi. Şenliklerde basketbol, voleybol, masa tenisi, futbol, futsal, dart, satranç ve 3x3 basketbol branşlarında müsabakalar düzenlendi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaçırmaya çalıştığı üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü sırtından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sırasında Kırgöz'ün ailesi ile sanık ailesi arasında mahkeme salonunda başlayan gerginlik adliye önüne taşarken Kırgöz ailesinin avukatı Yalçın Arcak, mahkeme çıkışında sanık yakınlarının üzerine yürüdü. Davanın ertelenmesi sonrası adliye önünde yaşanan gerginlikte polis ekipleri müdahale etti. Kırgöz'ün annesi Zeynep Kırgöz ise adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi bir grup işçi, iki ayı aşkın süredir devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde toplanarak taleplerini dile getirdi.
Türk edebiyatının üretken isimlerinden biri olan gazeteci, yazar ve siyasetçi Falih Rıfkı Atay'ın vefatının üzerinden 53 yıl geçti. Atay'ın hayatı, edebi çalışmaları ve siyasi kariyeri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, Atay'ın Türk edebiyatına ve ülkenin kurtuluşuna dair önemli katkıları da vurgulanmaktadır.
Galatasaray Spor Kulübünün futbolcu ve teknik heyeti için özel üretilen kıyafetlerin çalınarak internet üzerinden satıldığı iddiasıyla yargılanan 6 sanığın davasında mütalaa açıklandı. Mütalaada, çalınan ürünlerin satışa sunulduğu internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar sonucunda, ürünleri satışa koyan kişilerin Galatasaray Futbol Kulübü'nde çalışan sanıklar olduğu tespit edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda çalıntı ürünler ele geçirildi ve bu ürünlerin büyük bir kısmının orijinal ve piyasada bulunmayan ürünler olduğu belirlendi. Mütalaada, sanıkların zincirleme şekilde hırsızlık suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Tüketici İl Hakem Heyetini, Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla kabul etti. Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi. Vali Ünsal, heyete başarılar dileyerek Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, otomobilinden indiği sırada husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Emre Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir diş kliniğinde eşini darbettiği iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın iş yerinde gerçekleştiği ve sanığın müştekinin parmağındaki yüzükleri vermesini istediği, ancak müştekinin direnmesi üzerine sanığın sopayla darbettiği ve zorla senet imzalatmaya çalıştığı belirtildi. Tutuksuz sanığın yargılanmasına yakın zamanda başlanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?