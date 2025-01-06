Nablus'ta İsrail Saldırısında Bir Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

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RAMALLAH, 6 Ocak (Xinhua) -- Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun pazar günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusunda bulunan Azzam Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Kızılayı, göğsüne isabet eden gerçek kurşunla ağır yaralanan genci Azzam Mülteci Kampı'nda İsrail ordusundan teslim aldıklarını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ın verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 820'den fazla Filistinli İsrail'in açtığı ateş ve düzenlediği bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı Aralık 2024 sonu itibarıyla 45.399'a yükseldi.