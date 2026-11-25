Nallıhan'da stantta 335 vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadele bilgisi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nallıhan'da Alparslan Türkeş Parkı önünde kurulan stantta 335 vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadele bilgisi verildi, 414 broşür dağıtıldı. Etkinlikte KADES ve ŞÖNİM anlatılırken İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Nallıhan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli, Bursa Caddesi'ndeki Alparslan Türkeş Parkı önünde kurulan stantta 335 vatandaşa kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi, 414 broşür dağıttı. Vatandaşlara KADES, ŞÖNİM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmaları anlatıldı.
Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireye değil, toplumun vicdanına ve ortak değerlere yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışmalarımız ve etkinliklerimiz aralıksız devam edecektir. Emeği geçen personele teşekkür ediyorum."
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