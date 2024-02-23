Narkoçelik-2 Operasyonunda 227 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkoçelik-2 Operasyonunda 227 Şüpheli Yakalandı

Narkoçelik-2 Operasyonunda 227 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-2 operasyonları kapsamında 46 ilde düzenlenen operasyonlarda 227 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde ve 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

23.02.2024 08:23  Güncelleme: 08:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 46 ilde düzenlenen Narkoçelik-2 operasyonlarında 227 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 498 ekip, 1590 personel ve 24 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Adana, İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 46 ilde Narkoçelik-2 operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 983 kilogram uyuşturucu madde, 92 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 227 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Kaynak: AA

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