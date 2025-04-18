NATO-Mısır İlişkileri Konuşuldu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, Mısır-NATO ilişkilerinin yanı sıra İtalya ile birlikte üstlenilen NATO Temas Noktası görevine ilişkin etkinlik düzenlendi.

Büyükelçilik konutunda, "NATO'nun misyonu: geçmişi, bugünü ve Mısır ile ortaklığı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, NATO'nun geçmişi, mevcut faaliyetleri, NATO-Mısır işbirliği ile NATO'yla yapılabilecek projeler ve işbirliğine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Mısır Dış İlişkiler Konseyi Başkanı ve eski Mısır Dışişleri Bakanı Muhamed Orabi, emekli büyükelçiler, akademisyenler, NATO ülkeleri büyükelçilikleri, gazeteciler ve yazarların katıldığı etkinlikte, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile İtalya'nın Kahire Büyükelçisi Michele Quaroni konuşma yaptı. NATO Sekretaryası da Brüksel'den video konferansla katkıda bulundu.

Etkinlikte, 2024 yılında NATO Washington Zirvesi'nde kabul edilen NATO güney komşuları eylem planı hakkında da bilgi verildi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen etkinlikte yaptığı konuşmada, NATO ile Mısır arasındaki ilişkilerin ?kolaylaştırılması hususunda Türkiye'nin Temas Noktası sıfatıyla oynayacağı role dikkati çekti.

Etkinlik sonrasında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Şen, Mısır'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü münasebetiyle NATO Temas Noktası görevini 2025 ve 2026'da Türkiye ve İtalya'nın beraber üstleneceğini söyledi.

Mısır'ın şu anda NATO'nun ortağı olduğunu, siyasi ve bilimsel alanda diyalog kurduğunu ve bunun kamuoyuna tanıtılmasına katkıda bulunacaklarını kaydeden Şen, "Türkiye'nin kilit bir üye olduğu NATO'da Mısır'ın daha faydalı, verimli ilişkiler geliştirilmesine katkımız elbette ki ikili ilişkilerimize de katkı sağlayacaktır." dedi.

Şen, NATO-Mısır ortaklığının bölgenin barış ve istikrarına sağlayacağı katkıyla ilgili olarak ise "Biz NATO'nun eski ve asli bir üyesiyiz. NATO'nun barış ve güvenlik alanındaki stratejik vizyonu ve hedefleriyle mutabıkız. Dolayısıyla NATO vizyonu çerçevesinde Mısır'ın katkısının alınması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından önemlidir. Mısır, Orta Doğu'da güvenliği ve istikrarı önem taşıyan bir ülkedir. Hatta Mısır'ın güvenlik ve istikrarı, Orta Doğu ve Afrika'nın güvenlik ve istikrarını sağlar diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, 2025 ve 2026 yıllarındaki NATO faaliyetleri hakkında bilgi almak ve bunlara gelecek iki yılda destek sağlamak üzere ocak ayında mevkidaşı İtalyan Büyükelçisi Michele Quaroni ile birlikte Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantılara iştirak etmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katıldığı bu toplantılarda, Türkiye ve İtalya'nın Kahire büyükelçiliklerinin NATO Temas Noktası görevini 2025-2026 yıllarında üstlenerek NATO-Mısır ?temas ve diyaloğuna destek vermesi yol ve yöntemleri ele alınmıştı.

Temas noktası görevini birlikte üstlenen bu iki ülkeden, Türkiye 2025 yılında, İtalya ise 2026 yılında öncü ülke olacak.