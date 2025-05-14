NATO Toplantısı Antalya'da Başlıyor - Son Dakika
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NATO Toplantısı Antalya'da Başlıyor

Bakan Fidan, NATO toplantısının barış ve istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

14.05.2025 22:57
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Antalya'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın önemli ve zamanlı olduğunu belirterek, "Çünkü ittifakımızın savunduğu barış ve istikrarın en temel değerleri, Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde benzeri görülmemiş bir şekilde tehdit altında." dedi.

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için Antalya'da bulunan mevkidaşları onuruna Side Arkeolojik Alanı'nda düzenlenen akşam yemeğinde açılış konuşması yaptı.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Fidan, katılımları nedeniyle konuklarına teşekkür etti.

Fidan, yarın düzenlenecek toplantıda, gelecek ay gerçekleştirilecek Lahey Zirvesi öncesinde yoğun müzakereler yapacaklarını belirterek, bu akşamki yemeğin daha rahat bir atmosferde gayriresmi bir fikir alışverişinde bulunma fırsatı vermesini istediğini söyledi.

Bakan Fidan, bunun için Side Antik Kenti'nden daha iyi bir yer olmadığını belirterek, katılımcıların manzaranın tadını çıkarmasını umduğunu dile getirdi.

İnsanlığın, Side şehrinin kurulduğu Milattan Önce 7. yüzyıldan bu yana uzun bir yol katettiğini anlatan Fidan, "Ancak ortak değerlerle bağlı olanların kolektif gücü ve işbirliği yoluyla evrensel barış kuralı, o zamanlar olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

"Barış ve istikrarın en temel değerleri, Ukrayna ve Gazze'de tehdit altında"

Fidan, aslında "insanlık tarihinin en başarılı ittifakı olan NATO'nun, bu ilkenin canlı bir örneği" olduğunu belirterek, "İttifakımızın gücü yalnızca kolektif olarak sahip olduğumuz askeri kümeden gelmiyor, daha da önemlisi, ortak değerler, ilkeler ve fikirler topluluğunu temsil etmemizden kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu nedenle yarınki toplantının özellikle önemli ve zamanlı olduğuna inandığını dile getiren Fidan, "Çünkü ittifakımızın savunduğu barış ve istikrarın en temel değerleri, Ukrayna ve Gazze gibi yerlerde benzeri görülmemiş bir şekilde tehdit altında. Bu, hibrit zorlukların yanı sıra terörizmin demokrasilerimiz için ciddi tehlikeler oluşturduğu bir zamanda gerçekleşiyor. Bu zorluklarla başa çıkmada en güçlü varlığımız birlik ve beraberliğimiz olmaya devam ediyor." diye konuştu.

?"Barış ve güvenlik içinde birlikte inşa etmemiz gereken ortak özelliği görebileceğimizi umuyorum"

Fidan, farklılıklara rağmen, nihai hedefler ve bağlılık konusunda birlik olmanın önemine işaret ederek, "Aynı zamanda siyasi irademizi, isteklerimizi ve taahhütlerimizi destekleyecek gerekli kabiliyetlerle birleştirmemiz gerektiğini de unutmayalım. Ancak bunu etkili, adil ve kapsayıcı bir şekilde yapmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Fidan, konuşması sırasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye hitaben, "Bu arada bütün bunları okuyarak şu an sizin işinizi yapıyorum." diyerek şakalaştı.

Bazı konuların bu kritik zamanlarda her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Bunlar, ittifakımız içerisinde adil transatlantik yük paylaşımı, müttefikler arasında sınırsız savunma sanayi işbirliği ve inovasyon yoluyla gelecekteki ortak savunmamıza yatırım yapmak. Şüphesiz bu konulardan bazıları, acil sorumlulukların olduğu bir dünyada hükümetlerimizin zor ve cesur kararlar almasını gerektiriyor. Dahası, birçok müttefik ülkede güvenlik hafife alınıyor ve güvenliğin değişen zorlu gerekliliklerine göre hareket etme konusunda isteksizlik yaşanıyor."

Bakan Fidan, "herkesi bekleyen tehditlerin büyüklüğünü, endişe verici olmayan ama çok açık bir dille anlatmalarının kendilerine düştüğünü" belirterek, "Bunu yaparken bir yandan da bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekenleri anlatmalı ve halkımıza bu süreçte yalnız olmadığımızı, zira müttefiklerimizin bu çabada birbirlerine destek olmaya devam ettiklerini temin etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Fidan, yemeğe katılan bakanlara teşekkür ederek, "Side'nin simge yapılarının gölgeleri altında, barış ve güvenlik içinde birlikte inşa etmemiz gereken ortak özelliği görebileceğimizi umuyorum. Ayrıca Türk mutfağı ve müziğinin de yarınki görüşmeler için zihnimizi boşaltmaya yardımcı olacağını umuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, antalya, Ukrayna, Güncel, Gazze, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Toplantısı Antalya'da Başlıyor - Son Dakika

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