NATO Toplantısında PKK\'nın Feshi Vurgulandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin, "Sayın Bakanımız tarafından PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, bakanlığın görev ve faaliyetlerine başarıyla devam ettiğini belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devam eden operasyon, arama tarama ve sınır güvenliği faaliyetlerine değinen Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 112 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 447'ye, son bir haftada engellenen 1192 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 36 bin 3'e ulaşmıştır" dedi.

'270 KİLOMETRE TÜNEL İMHA EDİLDİ'

Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 146, Menbic bölgesinde ise 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini belirtti.

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, "Sayın Bakanımız tarafından; ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu ile komuta ve kuvvet yapısına sağladığımız destek, barış ve istikrarın caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceği, bunun için de müttefikler arasındaki ihraç kısıtlamaları ve diğer engellerin kaldırılmasının önem arz ettiği, PKK/KCK terör örgütünün, kendini feshetme ve silah bırakma kararının önemli bir gelişme olduğu, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulanmaktadır" dedi.

'İNSANİ YARDIMLARIN GEÇİŞİNE KESİNTİSİZ İZİN VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail yönetiminin hukuksuz saldırılarını yoğunlaştırmaya ve işgallerini genişletmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla bölgenin istikrar ve huzuruna zarar veren İsrail, Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını da engellemeyi sürdürmektedir. Ateşkesin yeniden tesisi için yapılan görüşmelerin artık neticelenmesi ve Gazze'ye insani yardımların geçişine kesintisiz izin verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

' TSK, SAVUNMA ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin dron saldırılarına yönelik hazırlıkları ile ilgili, "Sürekli değişen muharebe sahasında, ülkeler teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni teknik ve taktikler geliştirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Rusya ve Ukrayna savaşı ile birlikte harbin doğasında meydana gelen değişim ve dönüşümleri yakından takip etmekte, alınan dersler kapsamında yerli ve milli yüksek teknoloji ürünü insanlı ve insansız silah sistemleri ile savunma altyapısını güçlendirmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

'BİRLİKLERİMİZİN ÖZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK MAKSADIYLA ALDIĞIMIZ TEDBİRLER'

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Somali'ye ATAK ve genel maksat helikopteri teslim ettiğine dair haberlerle ilgili, "İki ülke arasında yürürlükteki anlaşmalar kapsamında Somali Federal Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda; özellikle ortak ekonomik faaliyetlere yönelik gerçekleşebilecek terörist faaliyetleri önlemek ve bu maksatla bölgede bulunan birlik ve unsurlarımızın öz güvenliğini sağlamak maksadıyla aldığımız standart tedbirlerdir" dedi.

'NOSTALJİK AVUNTULARDAN VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanının Fener Rum Kilisesi Patriği'ne verdiği haritaya ilişkin, "Geçmişin mesaj vermek için araçsallaştırılması, nostaljik bir avuntudan ibarettir. İki ülkenin liderleri tarafından ortaya konan yapıcı yaklaşımları sekteye uğratmaya, Türk ve Yunan halkları arasına fitne sokmak suretiyle siyasi kariyer yapmaya çalışanları nostaljik avuntulardan vazgeçerek gerçekleri görmeye, anlamaya ve kabul etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.