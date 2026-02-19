NATO Türkiye'yi Övüyor

6 Nisan 1920

1- NATO, Türkiye'nin "Steadfast Dart 26" tatbikatındaki güçlü varlığından memnun

NATO Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı Sözcüsü Albay Matthias Boehnke:

"Türkiye bu tatbikata en fazla katkı sağlayan ülkedir"

"(Bayraktar TB3'ün) Performansının son derece başarılı olduğunu düşünüyorum"

(Barış Seçkin/Putlos) (Görüntülü)

2- Tohum sektörü 2025'te 158 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kayhan Yıldırım:

"2025'te tohumculuk sektörümüz 540 milyon dolarlık ihracat, 382 milyon dolarlık ithalat yaptı"

"Sertifikalı tohum üretimi 2005 yılına göre yüzde 306 artarak 332 bin tondan 1 milyon 351 bin tona ulaştı. Üretim her yıl artarak devam ediyor"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

3- İlkbahar yağışları buğday ve arpa rekoltesinde belirleyici olacak

Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan tespitlere göre, hububatta bitki gelişimi büyük ölçüde dönem normallerine uygun seyrederken, ülke genelinde verimi ciddi ölçüde olumsuz etkileyecek yaygın bir risk bulunmuyor

Kış yağışları toprak nemi açısından avantaj sağlarken, ilkbahar yağışlarının yeterli ve dengeli gerçekleşmesi durumunda buğday ve arpa rekoltesinin yüksek olması bekleniyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- PORTRE/ ZİRVEDEKİ TÜRKLER - Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol:

"OPEC'teyken hayat boyu iş kontratım vardı. IEA'da bana ilk önerilen kontrat 13 aylıktı"

"Burada dünyanın dört bir köşesinden ve alanında önde gelen 500 uzman var, 16'sı Türk"

"Enerjiyle jeopolitiğin bu kadar iç içe geçtiği bir dönem ben duymadım, görmedim. Yıllardan beri bu sektördeyim, jeopolitik şu anda karabasan gibi enerjinin üzerine çöktü"

???????(Nuran Erkul/Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ABD tahvil faizlerindeki düşüş Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini aşağı çekiyor

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz: "Risk priminin düşmesi Türkiye'de borçlanma maliyetlerini aşağı getiriyor, genel itibariyle sadece CDS üzerinden değil, ABD 10 yıllıkları benchmark olduğu için borçlanma oranlarının daha geri çekilmesine sebep oluyor"

Pariterium Danışmanlık şirketinin kurucusu İsmet Demirkol: "ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve Türkiye'nin gerileyen CDS primi, Türkiye'nin uzun vadeli dolar borçlanma maliyetinin azalmasına katkı sağlamaktadır"

(Ali Canberk Özbuğutu-Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Sağlanacak 100 bin dolara kadarlık desteğin Türk dizi ihracatını artırması öngörülüyor

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç:

"Türk dizilerinin tanıtımı ile turizm stratejisini merkezine alan yeni destek modeli, hizmet ihracatımız açısından stratejik ve zamanında atılmış bir adımdır"

"Bölüm başına Bakanlık ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının sağlayacağı 100 bin dolara varan desteğin, Türk dizi ihracatını daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyoruz"

(Yunus Türk/İstanbul)

7- Rusya, yeni lojistik ve finansal hamlelerle yaptırım kıskacını aşmayı hedefliyor

Rusya'nın stratejik önem verdiği Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru, Süveyş Kanalı rotasına kıyasla mesafeyi yüzde 40 kısaltırken, Avrupa çevresindeki denizlere erişim gereksinimini azaltıyor

SWIFT sistemine alternatif olarak geliştirilen BRICS Bridge'in, merkez bankası dijital para birimleri üzerinden yaptırımlara karşı korunaklı ödeme altyapısı sağlaması hedefleniyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova) (Grafikli)

8- İstanbul'da zamana direnen niş meslekler ekonomiye katma değer sağlıyor

İstanbul Video, Plak, Kaset, CD ve İletişim Esnaf Odası Başkanı Birol Aldam: "Bir maziye dönüş var çünkü ne kadar teknoloji ilerlese de bu cihazların çıkardığı ses kalitesi hiçbir teknolojiye birebir olmuyor, olamaz"

Antika saat tamircisi Mehmet Ali Karaçuha: "Bize yurt dışından gelip saatini tamir ettirenler de oluyor. Burada servis ücretleri biraz daha uygun. Yurt dışında bunlar çok yüksek. Onun için getiriyorlar, biz de yapıyoruz, bu da İstanbul ekonomisine bir katma değer sağlıyor"

Pikap tamircisi Turan Şahin: "Bizlerin yaptığı bu meslekler ekonomiye illa ki bir katkı sağlıyor çünkü içerideki bozuk ürünü faaliyete geçirdiğin için dışarıdan ithalat azalıyor"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dünyanın "eğlence parkları"na Türk damgası

Türkiye'nin 2021-2025 döneminde hızlı tren, su parkı, atlı karınca ve dönme dolap gibi lunapark ürünleri ihracatı 293 milyon 699 bin dolara ulaştı

Sektörde en fazla ihraç edilen ürün, 115 milyon 644 bin dolarla "su parkı eğlence eşyası" oldu

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

10- Türkiye, petrol ve doğal gazda sınır ötesi ortaklıklarını güçlendiriyor

ABD Deniz Kuvvetleri Lisansüstü Okulundan Profesör Brenda Shaffer: "Türkiye, güçlü bir diplomatik veya askeri varlığa sahip olduğu zorlu coğrafyalarda, uluslararası şirketlerin tek başlarına yapabileceklerinden daha etkili şekilde faaliyet alanları açabilmekte ve bu alanları yönetebilmekte"

Atlantik Konseyi Kıdemli Araştırmacısı John Roberts: "Uluslararası şirketlerin devreye girmesi Türkiye'nin gerçek bir enerji merkezi haline gelmesinin önünü açabilir"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul)

11- İsrail menşeli hurmaların Avrupa pazarında farklı etiketlerle satıldığı iddia ediliyor

İsrail'in özellikle Müslüman dünyasında boykota maruz kaldığı bugünlerde Avrupa'daki Müslüman nüfusun boykotunu aşmak için etiket oyununa başvurduğu belirtiliyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

12- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Altı minareli ilk Osmanlı camisi "Sultanahmet"

Sultan 1. Ahmet tarafından mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılarak 9 Haziran 1617'de ibadete açılan cami, minareleriyle Osmanlı mimarisinde simgesel olarak önemli bir yer teşkil ediyor

Akademisyen ve sanat tarihçisi Yasin Saygılı: "Bu cami yapılana kadar altı minareli olan tek yer Mekke'deki Mescid-i Haram. Fakat haliyle buraya altı minare yapılması için oraya da yedinci bir minare eklenmesi padişah tarafından emrediliyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- MEMLEKET SOFRASI - Diyarbakır kabak meftunesi

Diyarbakır mutfağının coğrafi işaretli yemeklerinden kabak meftunesi, kış kabağı, kuzu eti, sarımsak ve sumak suyunun verdiği ekşi tat ile sofralarda tercih ediliyor

(Ömer Yasin Ergin/Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- MEMLEKET SOFRASI - Sakarya kabak kıvırma

Sakarya'nın lezzetlerinden kabak kıvırma, unutulmaya yüz tutsa da yöredeki bazı usta ellerde hazırlanıp ağızları tatlandırmaya devam ediyor

(İbrahim Yozoğlu/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- İstanbul'da ocakta en çok mandalina ve domates tüketildi

Bayrampaşa ile Ataşehir meyve ve sebze hallerine ocak ayında 77 bin 453 ton meyve ve 117 bin 7 ton sebze olmak üzere toplamda 194 bin 460 ton ürün getirildi

Meyve tüketiminde mandalinayı portakal, muz, elma ve limon izlerken, sebzede ise domatesi patates, havuç, biber ve salatalık takip etti

(Hüseyin Kul-İstanbul)

16- Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Ligi'ne eleştiri, NBA Avrupa projesine destek

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu:

"NBA, FIBA ile güzel bir ilişki içinde. İnşallah Avrupa basketboluna daha çok değer katacak bir formülle dahil olurlar"

"İnşallah önümüzdeki yıllarda Berlin ve Londra'da düzenlendiği gibi bir NBA maçını ülkemize (İstanbul) getirmeyi düşünüyoruz"

"(Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performansı) Bu sezon birden fazla kupanın gelmesi, ülkemiz açısından çok anlamlı ve değerli olur"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Ediz Gürel, dünya satranç sıralamasında adım adım ilk 10'a yürümek istiyor:

"Daha fazlasını yapmak, 2750 ELO'yu (satranç derecelendirme sistemi) geçip ilk 10'a girmek istiyorum. Hedeflerim genel olarak büyük ama kendimde fazla beklenti oluşturup baskı yapmak istemiyorum. Hedeflerimi adım adım gerçekleştirmeye çalışıyorum"

"Van Foreest maçında da görüldüğü üzere ilerlemem gereken şeyler var. Eksiklerimi düzeltip umarım bir gün o seviyeye çıkacağım"

(Hüseyin Burak Demirer/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

