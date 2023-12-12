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Nazilli'de 8 sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
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Nazilli'de 8 sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Çapahasan Mahallesi ve Yeni Mahalle'de bulunan sokaklarda 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Köpeklerin otopsi için İzmir'e götürüldüğü belirtildi. Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Nazilli\'de 8 sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü
12.12.2023 - 14:32,  Güncelleme: 14:39
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 sahipsiz köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Çapahasan Mahallesi 889 Sokak ve 389 Sokak ile Yeni Mahalle 177/1 Sokak'ta toplam 8 sahipsiz köpeğin öldüğü saptandı.

Köpekler, belediye veteriner hekiminin incelemesinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince otopsi için İzmir'e götürüldü.

Bölgede inceleme yapan Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, sahipsiz köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti.

Tığoğlu, sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Hayvanlarla iç içe yaşayan Anadolu kültürümüz vardı. Maalesef şu anda sokakta hayvan olmamasını modernlik zanneden bir topluluk haline geldik. Çevremizde kedi ya da köpeğin olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını zaten biliyoruz. Bu hayvanlarının sonunun böyle olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı mahalle sakinleri sokak hayvanlarının ölümüne tepki gösterdi.

Kaynak: AA
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Nazilli, İzmir, Aydın, Hayvan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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