Nazilli\'de bayramlaşma düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, bayramın ilk gününde mesai yapan jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı.
Haluk Alıcık Huzurevi'ni ziyaret eden protokol, huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.
Kaymakam Arısoy, 1992 yılında Batman'da şehit olan polis memuru Ahmet Işlakça'nın ailesini ziyaret etti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin önceki genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. Özel; Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı arayarak bayramlarını kutladı ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yle telefonda görüşerek İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden üç oğlu ve üç torunu için başsağlığı diledi. Haniye'nin üç oğlu ve üç torunu İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Fidan, üç oğlu ve üç torununu kaybeden Haniye'ye başsağlığı dileklerini iletti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi yerel seçimlerin ardından ilk toplantısını, ABB Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yaptı. Belediye meclisinin üye dağılımı da kesinleşti. CHP, mecliste 90 üye ile çoğunluğu sağladı.
Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, mazbatasını alarak sevincini Efes Selçuklular ile paylaştı. Başkan Sengel, önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirtti ve birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini söyledi.
Bornova Belediyesi, ilçedeki bütün kutsal mekanlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik konusunda önemli gelişmeler olacağını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da yağmur suyu ızgaraları, taşkan bacaları ve kanalizasyon temizliği gibi çalışmalara devam ediyor. İZSU ekipleri, Meles Çayı Deltası ve Arap Deresi gibi önemli bölgelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, İzmir Körfezi'ni kirleten unsurları ortadan kaldırmak için fiziki yatırımlar da gerçekleştiriliyor.
CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Günel, Kuşadası'nda kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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