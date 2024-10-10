Nemrut Krater Gölü'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Nemrut Krater Gölü'ne Yoğun İlgi

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Sonbahara rağmen Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

10.10.2024 09:36
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Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Krater Gölü, sonbahar aylarına rağmen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Nemrut Krater Gölü ve çevresinde bahardan kalma günler yaşanırken, vatandaşlar ise bu fırsatı kaçırmıyor. Türkiye'nin en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü, çevresindeki doğal güzellikleriyle de yılın her döneminde kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin gezdiği yerlerin başında geliyor. Nemrut'a gelen turistler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, hem doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor hem de ortaya çıkan manzarayı görüntülüyor.

2 bin 250 rakımdaki Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve çeşitli kuş türlerini bünyesinde barındırıyor. Seyrine tatminsiz manzarası ve el değmemiş doğasıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Nemrut, görenleri adeta kendisine hayran bırakıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a tur şirketleriyle gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğayı fotoğraflama imkanı buluyor. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Nemrut Krater Gölü'nü Gaziantep'ten görmeye gelen Zehra Noyan, "Bizler Gaziantep'ten geliyoruz. İlk defa geldik. Turla geldik buraya. Bitlis'te bazı yerleri gezdik. Burası çok güzel, havası güzel ve temiz. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Allah bir güzellik vermiş buraya" diye konuştu.

Adıyaman'dan Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nü görmeye gelen Zeynal Taşkıran adlı vatandaş ise "Adıyaman'da Nemrut ve bir de burada Nemrut olduğunu duyunca şaşırdım. Bitlis'in her tarafını çok güzel gördük. Turla gelip buraları dolaşmanın şansını yakaladık. Buranın tabii güzelliklerine bayıldım" dedi.

Kaynak: İHA

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