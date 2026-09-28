Nepal'de Himlung Dağı ana kampını vuran çığda en az dört kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Nepal'de Himlung Dağı ana kampını vuran çığda en az dört kişi yaşamını yitirdi

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Manang bölgesindeki Himlung Dağı'nın ana kamp alanına düşen çığda en az dört kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı; kurtarma için helikopter sevk edilirken 11 kişi sağ kurtuldu. Bazı tırmanış rehberi ve destek personelinden hâlâ haber alınamıyor.

KATMANDU, 28 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in dağlık Manang bölgesindeki Himlung Dağı'nın ana kamp alanına düşen çığın ardından en az dört kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

7.126 metre yüksekliğindeki dağın ana kampını pazar günü erken saatlerde vuran çığ, sonbahar tırmanış sezonu öncesinde gerekli gözlem ve hazırlıkları yapmakla görevli öncü ekipten tırmanış rehberleri ve destek personelinin kaldığı çok sayıda çadırı kar altında bıraktı.

Manang Bölge Valisi Mukti Prasad Khanal, kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterlerin sevk edildiğini açıkladı.

Manang İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Binod Bohora ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Pazar günü iki kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Pazartesi günü sabah saatlerinde olay yerinde iki cansız beden daha bulundu" dedi.

Cansız bedenlerin, helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları sonucu çıkarıldığı belirtildi.

İlgili tırmanış şirketleri, halat sabitlemek ve çadır kurmak üzere ana kamp alanında bulunan bazı çalışanlarından halen haber alınamadığını bildirdi.

Tırmanış şirketi Himalayan Holidays'in genel müdürü Barun Bhandari de olayın ardından Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çığın ardından altıdan fazla tırmanış rehberi ve destek personelinden haber alınamadığını söylemişti.

Bohora, tırmanış şirketlerinin kayıp ihbarları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söyledi. Öte yandan Bohora, çığdan sağ kurtulan 11 kişinin ilgili şirketlerle iletişim kurduğunu aktardı.

Olay, Manang başta olmak üzere Nepal'in bazı kesimlerini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları sürerken meydana geldi. Bölge yetkilileri, yoğun yağış beklentisi üzerine 25-27 Eylül tarihlerinde pek çok yüksek rakımlı bölgede yürüyüş yapılmasını yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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