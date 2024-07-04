Nesli Tehlike Altında Olan 'Mersin Balığı' Ordu'da Görüntülendi - Son Dakika
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Nesli Tehlike Altında Olan 'Mersin Balığı' Ordu'da Görüntülendi

Nesli Tehlike Altında Olan \'Mersin Balığı\' Ordu\'da Görüntülendi

Ordu'da dalış eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan 'Mersin balığı' görüldü. 200 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilen ve yumurtalarının yaban mersininin meyvelerine benzemesiyle adlandırılan Mersin balığı, bilinen 5 türünden 2'sinin neslinin tükendiği balık türlerinden biridir. Uzmanlar, bu balık türünün neslinin korunması için üniversitelerin çalışmalar yaptığını belirtiyor.

04.07.2024 19:32
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Nesli 200 milyon yıl öncesine dayanıyor: Ordu'da denizde nesli tehlike altında olan 'Mersin balığı' görüntülendi

Dünyada bilinen 5 türü bulunan ve 2'sinin nesli tükenen balık, Ordu'da görüldü

ORDU - Nesli tükenmekte olan, 200 milyon yılı aşkın geçmişe sahip olduğu tahmin edilen ve yumurtalarının yaban mersininin meyvelerine benzemesinden dolayı 'Mersin balığı' olarak adlandırılan balık türü, dalış eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı tarafından Ordu'da kendi yaşam alanında görüntülendi. Suyun 10 metre derinliklerinde kaydedilen görüntülerin uzmanlara gönderilmesi üzerine, balığı yaşam alanında gözlemlemek için çok sayıda kişinin bölgede dalış yapmak istediği belirtildi.

Yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde bulunduğu tahmin edilen, biyo çeşitlilik açısından da son derece önemli bir tür olan Mersin balığı, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Bilinin 5 türü olan ve 2'sinin neslinin tükenen balık türü, üniversitelerin marifetiyle yetiştirilerek, nesli korunmaya çalışılıyor.

"10 metre derinlikte görüntüledik"

Yaklaşık 30 santimetre uzunluğundaki yavru Mersin balığını kendi doğal alanında görüntülemeyi başaran Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı Hakan Güney, "Denize ve Karadeniz'e gönül vermiş birisi olarak sualtındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. O gün biraz dalgalıydı, 2 yıldız ve üzeri olan dalgıçlarımız ile birlikte denize daldık. 10 metre gibi bir derinlikte dalış yaparken karşımıza Mersin balığı çıktı. O gün dev vatozlar falan da vardı, gayet güzeldi. Farklı illerden de dalış için gelen arkadaşlarımız vardı. Şans eseri Mersin balığını gördük. Normalde Mersin balıkları 1 buçuk ile 2 buçuk metre arasında oluyor. Nesli tükenmekte olan da bir canlı. Bildiğimiz kadarıyla üniversiteler bunların yavruları getirtip, bölgelerde bırakıyor ve çoğalmasını sağlıyorlarmış. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize bölgeleri bu hayvanlar için çok iyi. Tatlı su bağlantılarına, dere ve çay ağızlarına gelip, burada üremeler yapıyorlarmış" diye konuştu.

"Dünyada bilinen 5 türü var, 2'sinin nesli tükendi"

Mersin balığını kendi yaşam alanında görüntülemekten büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, "Bizim de dalışımızda yavru denk geldi. Orada bizle beraber, hiç kaçmadan bizlere poz verdi, önümüzde seyretti. Dalışımızın bir süresinde onunla oynadık. Şans, su altında kendi yaşam alanında görüntülemek bize naip oldu. Dünyada bilinen 5 türü var, bunlardan 2'sinin nesli tükenmiş, 3 tanesi var. Üniversitelerin sualtı bilimleri fakülteleri de bu canlıların neslinin tükenmemesi için mücadele ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Nesli dinozorlar döneminden de öncesine dayanıyor"

Balık türünün geçmişinin dinozorlar döneminden önce de olduğunu bildiklerini aktaran Güney, "Nadir canlılardan birisi. Genelde görüntüler eski kaynaklardan veya havuz ortamında var. Suyun altında iken denk gelmesi ve onu fotoğraflamak nadir olan bir durum. Bunu bir de bizim bölgemizde çekmemiz çok güzel oldu. Karadeniz Bölgesi'nde aktif olarak dalış yapan tek yer Ordu. Bugün Karadeniz'e sahili olan yerlerde aktif dalış faaliyeti yok, inşallah oralarda da olur ve onlar da farklı canlılar ile karşılaşırlar. Karadeniz'in sualtının ne kadar renkli ve florasının ne kadar keyifli olduğunu insanların görmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Görüntülemek için gelmek isteyenler var"

Görüntüleri uzman isimler ile paylaştığını ve Mersin balığını görüntülemek için gelmek isteyen çok sayıda kişinin olduğunu belirten Hakan Güney, "Ben çok mutluyum, danıştığım hocalarımızdan da çok güzel tepkiler aldık. İl dışından buraya sadece Mersin balığını görüntülemek umuduyla gelecek bir sürü insan var, bu da bizleri mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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