Nesli Tükenen Elmabaş Ördekler Şarkışla'da
Nesli Tükenen Elmabaş Ördekler Şarkışla'da

Nesli Tükenen Elmabaş Ördekler Şarkışla'da
22.04.2026 10:49
Şarkışla'da 8 elmabaş ördek için yuva çalışması başlatıldı, halk sevinçle karşıladı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesindeki Millet Bahçesi'ne nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş ördekler geldi. İlçede ilk defa gözlenen 8 elmabaş ördeğin bölgeyi terk etmemesi için belediye ekipleri tarafından yuva çalışması başlatıldı. Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, "Onlara burayı sevdirmek ve burada kalmalarını sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

Özellikle Sibirya ve Rusya bölgesinde doğal popülasyonları bulunan elmabaş ördekler Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'ndeki yapay göle geldi. Doğal yaşamın dikkat çektiği bölgede bu yıl ilk kez görülen elmabaş ördeklerin gelişi, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Şarkışla Belediyesi ise ördekler için yuva çalışması başlattı. Yapılacak olan yuvalar ördeklerin bölgede kalmasına ve korunmasına katkı sağlayacak.

'MİSAFİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, elmabaş ördeklerinin gölette ilk kez görülmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Şarkışla ilçemizde nesli tükenmekte olan elmabaş ördekler şu anda eski Şarkışla Göleti dediğimiz Millet Bahçemizde bulunuyor. Yaklaşık 8 civarında ördeğimiz var. Halkımız sahip çıkarsa, buradan gitmemeleri için gayret gösterirse inşallah burada yavrularını da göreceğiz. Bu tür, nadir görülen bir tür. Biz de Şarkışla'da bu kuşları misafir etmeye devam edeceğiz. Onları sevdirmek ve burada kalmalarını sağlamak için belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Personelimiz şu anda yuvalarını yapıyor. Kuş sayısı artarsa ona göre biz de yuva sayılarını artıracağız" dedi.

Başkan Gültekin ayrıca vatandaşların doğal yaşama zarar vermemeleri ve kuşların korunması konusunda hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nesli Tükenen Elmabaş Ördekler Şarkışla'da - Son Dakika

SON DAKİKA: Nesli Tükenen Elmabaş Ördekler Şarkışla'da
