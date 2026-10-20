Netanyahu, ABD ile İran yönetimini devirmeyi temel hedef olarak savundu - Son Dakika
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Netanyahu, ABD ile İran yönetimini devirmeyi temel hedef olarak savundu

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Netanyahu, ABD ile İran yönetimini devirmeyi temel hedef olarak savundu
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte İran yönetimini devirmeye kararlı olduklarını savundu. Netanyahu, İran'da yönetimin devrilmesi halinde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la barışa kavuşacaklarını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte daha önce saldırılarla hedef aldıkları İran'da yönetimi "devirmeye kararlı" olduklarını belirtti.

Başbakan Netanyahu, Kiryat Şimona kentindeki Tel Hai Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin Tahran yönetimini devirmek olduğunu savundu.

TRUMP'A SÖYLEDİĞİ SÖZÜN ANLAMINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump'la dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sarf ettiği "Bitirmemiz gereken bir iş var." ifadesiyle İran yönetimini saldırılarla devirmeyi kastettiğini söyledi.

İran'da yönetimi devirdikleri takdirde Hizbullah'ın sonunun geleceğini ve Lübnan'la da barışa kavuşacaklarını iddia eden Netanyahu, "İran rejiminin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamalıyız. Temel hedefimiz budur." ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER ÖNCESİ YENİ SALDIRI İDDİASI

Netanyahu, İran'a yönelik yeni saldırılar hakkında Başkan Trump ile 18 Ekim de dahil olmak üzere birden fazla kez görüştüğünü kaydetti.

ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun ekim ayının ilk haftasında, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinden önce İran'a yeni bir saldırı düzenleme ihtimalini görüştüğü öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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