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Netanyahu, Biden'dan Gazze halkını Mısır'a göndermesi için baskı yapmasını istedi - Son Dakika
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Netanyahu, Biden'dan Gazze halkını Mısır'a göndermesi için baskı yapmasını istedi

The Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan, 7 Ekim sonrasındaki saldırıları sırasında Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediğini iddia etti. Netanyahu'nun, Biden'a Gazze halkını Mısır'a gönderme planını ilettiği ancak Biden'ın bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Netanyahu, Biden\'dan Gazze halkını Mısır\'a göndermesi için baskı yapmasını istedi
23.12.2023 - 22:57,
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The Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden'dan, 7 Ekim sonrasındaki saldırıları sırasında Gazze'deki halkın bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediğini iddia etti.

Gazetenin, konu hakkında bilgi sahibi, ismi açıklanmayan diplomatlara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun, 7 Ekim sonrası saldırıları boyunca halkı Gazze dışına gönderme planını Biden'a ilettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Netanyahu'nun, Biden'dan Gazzelilerin bir kısmını alması için Mısır'a baskı yapmasını istediği belirtildi.

Başkan Biden'ın ise Netanyahu'ya, Mısır'ın "bunu bir seçenek olarak görmediği" cevabını ilettiği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Netanyahu'nun, Gazze halkının başka bir yere sevk edilmesi teklifini Tel Aviv'i ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da yaptığı, ancak bu önerinin kabul edilmediği vurgulandı.

Gazze'nin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı

Haberde, ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından bölgenin geleceğine dair Tel Aviv ve Washington arasında görüş farklılığı bulunduğuna da dikkat çekildi.

Biden yönetiminin, Netanyahu'ya, Filistinlilerin bölgedeki çatışmaların ardından dönmesi fikrini kabul ettirmeye çalıştığına işaret edilen haberde, İsrail Başbakanının ise bu teklife sıcak bakmadığı ve "süresiz işgal" düşüncesini dillendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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