Netanyahu'dan Hamas iddiası: Esir takası önerisini kabul etmediler - Son Dakika
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Netanyahu'dan Hamas iddiası: Esir takası önerisini kabul etmediler

Netanyahu\'dan Hamas iddiası: Esir takası önerisini kabul etmediler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona erdirilmesi yönündeki anlaşmaları kabul etmeyeceklerini söyledi. Netanyahu ayrıca Hamas'ın önerdiklerini esir takası anlaşmasını reddettiğini öne sürdü.

19.04.2025 23:34
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini belirtirken; Hamas'ın önerdiklerini esir takası anlaşmasını reddettiğini öne sürdü.

Netanyahu, yayımladığı video mesajda, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

"TRUMP'IN PLANININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi yönündeki şartlarını kabul etmeyeceklerini yineleyen Netanyahu, aksi halde ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Netanyahu, temel hedeflerinin, "gönüllü göç" adı altında Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğuna dikkati çekti.

"HAMAS ESİR TAKASI ANLAŞMASI ÖNERİMİZİ REDDETTİ"

Binyamin Netanyahu, Hamas'ın, bu hafta sonu kendilerinin önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve yaşamını yitiren esirlerin bir kısmının cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini ileri sürdü.

BAŞBAKANLIK OFİSİ: HENÜZ RESMİ YANIT ALAMADIK

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun açıklamalarının aksine Hamas'tan henüz resmi bir yanıt alınmadığını bildirdi.

Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için müzakereler devam ediyor. Ancak İsrail'in uluslararası yargı tarafından Gazze'de soykırımla yargılandığı 21. yüzyılın insanlık ayıbı her geçen gün derinleşiyor.

İRAN MESAJI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kamuoyu ve muhalefetin kendisine yönelttiği İran'a karşı "korkak olduğu" eleştirilerine cevaben, "Geçmişte İran'ın nükleer programına zarar vermek ve onu geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların eleştirilerini dinlemek eğlenceli. Bu adımlar atılmasaydı İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olabilirdi." dedi.

Netanyahu, İran'a saldırmak ve bu ülkenin "nükleer silah elde etmesini engellemekte" kararlı olduklarını vurguladı.

ABD basınının "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlanmasına rağmen Washington'ın Tahran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği" iddiası üzerine İsrail'de muhalefetten İran'ın nükleer tesislerine saldırılması gerektiği mesajları gelmişti. Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu "korkaklıkla" suçlayarak, İran'ın nükleer tesislerine saldırılmasını istemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Hamas iddiası: Esir takası önerisini kabul etmediler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • fenerbahce343434:
    Yalancı PZVNK 4 0 Yanıtla
  • Rz.20040951:
    rezil hamas 0 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Köpekler senden daha şerefli.karaktersiz adi 0 0 Yanıtla
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