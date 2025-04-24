Netanyahu'dan İran'a Nükleer Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran'ın "nükleer silah elde etmesini önleyeceklerini" öne sürerek, saldırı tehdidini yineledi.

Netanyahu, "Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri saldırılar ve ABD ile nükleer müzakere yürüten İran'a ilişkin konuştu.

Lübnan'a düzenledikleri saldırılarla "Hizbullah'a diz çöktürdüklerini, Esed rejiminin düşüşü için gerekli koşulları yarattıklarını, İran'a ciddi zarar verdiklerini ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiklerini" öne süren Netanyahu, şöyle devam etti:

"(İran) nükleer silah elde ederse ne olacak. Bizimle Tahran arasındaki mücadele tüm özgür toplumların kaderini belirleyecek. İsrail kaybederse, sırada Batılı uluslar olacak. ve bu beklediklerinden daha hızlı gerçekleşecek."

İsrail'in tek başına kalması durumunda dahi Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdüreceğine işaret eden Netanyahu, "Hamas'a yönelik askeri baskıya devam edeceklerini, İsrailli tüm esirleri geri getireceklerini" savundu.

Netanyahu, ülkesinin sınırlarında, "Ne güneyde, ne kuzeyde, ne de Batı Şeria'da bir halifelik kurulmasına" izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun konvoyunun anma törenine katılmak için yola çıkmadan önce bölgede bir dronun uçurulduğu şüphesi üzerine güvenlik önlemleri çerçevesinde bir müddet bekletildiği bildirildi.