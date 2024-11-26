Netanyahu'dan Lübnan'la Ateşkes Taslağı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netantayahu, Lübnan'la yapılacak ateşkes anlaşması taslağını kabineye sunacağını belirtti.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, taslağını kabineye sunacağını duyurduğu ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Netanyahu, Hizbullah'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'in Lübnan'ı tekrar vuracağını aktararak; "ABD'nin tam mutabakatıyla, askeri eylemde tam özgürlüğümüzü koruyoruz. Hizbullah anlaşmayı ihlal eder ve kendini silahlandırmaya çalışırsa, saldıracağız." dedi.

Ateşkesi şimdi kabul etmek için 3 temel sebeplerinin olduğunu savunan Netanyahu, bunların; "İran tehdidine odaklanmak, İsrail ordusunu yenilemek, techizat takviyesi yapmak ve Hamas'ı izole etmek" olduğunu öne sürdü.

Washington'dan İsrail'e "silah sevkiyatlarında büyük gecikmeler yaşandığını" ileri süren Netanyahu, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın göreve başlayacak olmasına işaret ederek, söz konusu gecikmelerin "yakında sona ereceğini" kaydetti.

Ateşkesi şimdi kabul ederek "kuzey ve güney cephelerini birbirinden ayırmayı" ve "Hamas'ı izole etmeyi" amaçladıklarını iddia eden Netanyahu, "Hamas'a baskıyı artıracağız" diyerek, Gazze'ye yönelik saldırılara yoğunlaşacaklarının sinyalini verdi.