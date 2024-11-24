Netanyahu'dan Sızdırılan Belgeler Üzerine Soruşturma Talebi - Son Dakika
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Netanyahu'dan Sızdırılan Belgeler Üzerine Soruşturma Talebi

İsrail Başbakanı Netanyahu, sızdırılan belgeleri yayınlayan medyayı hedef alarak soruşturma istedi.

24.11.2024 00:16
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ofisinden sızdırılan gizli belgeleri yayınlayan medya kuruluşlarını hedef alarak, bunun "şahsi itibarına zarar verme ve üzerinde siyasi baskı oluşturma amaçlı kasıtlı bir girişim" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, X hesabından paylaştığı videoda, İsrail'de Başbakanlık Ofisinden sızdırılan gizli belgeleri yayınlayan uluslararası medya kuruluşları hakkında geniş çaplı soruşturma başlatılması talebinde bulundu.

İsrail Başbakanı, sızdırılan belgeleri yayınlayan medya kuruluşlarının "İsrail'in ulusal güvenliğinin altını oyduğunu, dünya nezdindeki imajını çarpıtmaya katkıda bulunduğunu" öne sürdü.

Son sızdırılan belgelerin kabineden çıktığını hatırlatan Netanyahu, "Düşmanlarımıza çok değerli bilgiler sağladı." dedi.

Netanyahu, "Kabine ve (ateşkes için) müzakere ekibinin toplantılarını etkileyen sızıntılar, Hamas'ın konumunu güçlendiren ve İsrail'in güvenliğine büyük zarar veren hassas askeri bilgileri içeriyordu." ifadesini kullandı.

Sızdırılan son belgelerin sıradan olmadığını söyleyen Netanyahu, "şahsi itibarına zarar verme ve üzerinde siyasi baskı oluşturma amaçlı kasıtlı bir girişim" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmada gözaltına alınan yardımcısı Eliezer Feldstein'i savunarak, Feldstein'in İsrail'in güvenliğine zarar vermeyecek vatansever biri olduğunu iddia etti.

İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" soruşturmasında 5 kişi gözaltına alınmıştı

Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayınlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Sızdırılan Belgeler Üzerine Soruşturma Talebi - Son Dakika

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