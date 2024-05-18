Netanyahu, Gantz'ın çekilme tehdidine tepki gösterdi - Son Dakika
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Netanyahu, Gantz'ın çekilme tehdidine tepki gösterdi

Netanyahu, Gantz\'ın çekilme tehdidine tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin plan onaylanmazsa partisinin hükümetten çekileceğine yönelik açıklamasına tepki göstererek, sunduğu şartların 'İsrail'in yenilgisi anlamına geldiğini' öne sürdü.

18.05.2024 23:39
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin plan onaylanmazsa partisinin hükümetten çekileceğine yönelik açıklamasına tepki göstererek, sunduğu şartların "İsrail'in yenilgisi anlamına geldiğini" öne sürdü.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Gantz'ın hükümetten çekilme tehdidinde bulunduğu açıklamasına yanıt verdi.

Başbakan Netanyahu, Gantz'ın öne sürdüğü şartların İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi, İsrail'in yenilgisi, esirlerin çoğunun terk edilmesi ve " Hamas'ın sağlam kalması ve bir Filistin Devleti'nin kurulması" anlamlarına geldiğini savundu.

Gantz, düzenlediği basın toplantısında Netanyahu'ya seslenerek, İsrailli esirlerin geri getirilmesi, "Gazze'deki Hamas yönetiminin devrilerek askerden arındırılması", "Gazze'de ortak bir ABD, Avrupa, Arap ve Filistin yönetiminin kurulması", tahliye edilen kuzeydeki İsraillilerin evlerine geri getirilmesi ve Suudi Arabistan ile normalleşmenin desteklenmesi taleplerinde bulunmuştu.

Benny Gantz, Gazze'nin İsrail saldırıları sonrasındaki idaresine ilişkin bir planın 8 Haziran'a kadar onaylanmaması halinde liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten çekileceğini söylemişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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