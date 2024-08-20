Netanyahu, Gazze Şeridi'nden Çekilmeyeceklerini Yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu, Gazze Şeridi'nden Çekilmeyeceklerini Yineledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini tekrarladı. Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir aileleriyle bir araya geldiği toplantıda bu konuyu vurguladı.

20.08.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerdeki engeller arasında değerlendirilen Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, görüşmede, İsrail ile Hamas arasında yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı müzakerelerde şart koştuğu Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan "muazzam baskılara rağmen" ayrılmayacaklarının öne sürdü.

İsrail Başbakanı, Netzarim ile Philadelphi Koridoru'nun İsrail açısından "askeri ve siyasi açıdan stratejik kazanç" olduğunu savundu.

Görüşmeden sonra ulusal bir radyo kanalına konuşan, oğlu Gazze'de esir olan Zvika Mor, Netanyahu'nun Hamas ile bir anlaşmaya inanmadığını söyledi.

-Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru ısrarı anlaşmanın önünde engel

Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini çeşitli bahanelerle geciktirmeye çalıştığı kamuoyunda tartışılıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden İsrailli heyetin, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varamadan Tel Aviv'e döndüğü belirtilmişti.

İsrail, askerlerini Philadelphi Koridoru'nda tutmak istediği ancak Mısırlılar ile Filistinlilerin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği kaydediliyor.

Kahire yönetimi, ayrıca İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan da tamamen çekilmesinde ısrarcı davranıyor.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, İsrail, Mısır, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Gazze Şeridi'nden Çekilmeyeceklerini Yineledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Gazze Şeridi'nden Çekilmeyeceklerini Yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement