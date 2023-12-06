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Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı - Son Dakika
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Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını ifade ederek, ''Evi kalesi değil, kaçabilir ama onu bulmamız an meselesi.'' dedi.

06.12.2023 - 22:57,  Güncelleme: 23:06
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri olarak bilinen Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını söyledi.

NETANYAHU: ONU BULMAMIZ AN MESELESİ

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Sinvar'ın Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'taki evini kuşattığını öne sürdü. Netanyahu, "Evi kalesi değil, kaçabilir ama onu bulmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti

NETANYAHU KATAR İLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTİYOR

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile görüştüğü bilgisini veren Netanyahu, Kızılhaç yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri ziyaret etmesinin sağlanması için Spoljaric'den Katar ile iletişime geçmesini istediğini aktardı.

İSRAİL ORDUSU: HAN YANUS'TA SAVAŞIYORUZ

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin "ilk defa" Han Yunus kent merkezinde savaştığı belirtildi. Özel kuvvetler dışında birliklerin de Han Yunus kent merkezini kuşatmaya başladığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın da bu bölgeden olduklarına işaret edildi.

Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti

HAN YUNUS KENTİ

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kent merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından burayı "askeri bölge" ilan etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • yasir kamer: AMİN Yanıtla 4 0

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SON DAKİKA: Gazze'deki Hamas liderinin evi, İsrail tankları tarafından kuşatıldı - Son Dakika
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