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Netanyahu, İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Netanyahu, İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, ülkesinin 'uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz' olduğunu iddia etti. Netanyahu, İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığının yanı sıra kendini savunma hakkını da vurgulayarak, İsrail'e yönelik 'soykırım' suçunu reddetti ve Hamas'a karşı kendini savunmaya devam edeceklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail\'in uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz olduğunu iddia etti
26.01.2024 - 17:05,
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Tel Aviv aleyhinde açılan soykırım davasında aldığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin, ülkesinin "uluslararası hukuka bağlılığının sarsılmaz" olduğunu iddia etti.

Netanyahu, Lahey'deki UAD'nın, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davadaki "ihtiyati tedbir" kararına ilişkin görüntülü açıklama yayımladı.

Netanyanu, "İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ayrıca, ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik "soykırım" suçunu reddeden İsrail Başbakanı, şunları söyledi:

"Her ülke gibi İsrail'in de kendini savunma hakkı doğaldır. Bu temel hakkı reddetme girişimi, Yahudi devletine karşı açık bir ayrımcılıktır ve bu haklı şekilde reddedilmektedir. İsrail'e karşı soykırım suçu atfetmek sadece yanlış değil, şoke edicidir ve tüm iyi insanlar bunu reddetmelidir."

Netanyahu, ülkesinin "Hamas'a karşı kendini savunmaya ve Filistinli sivillerin zarar görmesini engellemek için elinden geleni yapmaya" devam edeceğini iddia etti.

Kaynak: AA
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