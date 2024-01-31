Netanyahu: İsrailli esirleri geri getirme çabaları gizli yürütülüyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirleri geri getirme çabalarının sonuç vermesi için "gizli" yürütüldüğünü belirtti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınlarından 26 İsrail vatandaşıyla görüştü.

İsrailli esirleri geri getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını savunan Netanyahu, "Elimizden geleni yapıyoruz ancak bu çabalar duyuruldukça sonuç vermekten uzaklaşıyor. Bu çabalar ne kadar gizli olursa, başarılı olma ihtimalleri de o kadar artar." dedi.

İsrailli ailelerden kendilerini anlamalarını isteyen Netanyahu, Gazze'deki tüm esirleri getirmek için gerçekten çabaladıklarını ifade etti.

Çabaları gizli sürdürdüklerine işaret eden Netanyahu, nasıl olacağına dair konuşmak için henüz erken olmakla birlikte önümüzdeki günlerde bu anlamda bazı gelişmelerin olacağını dile getirdi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, ? Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.