Netanyahu'nun Danışmanları Gizli Belgeleri Sızdırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'nun Danışmanları Gizli Belgeleri Sızdırdı

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun iki danışmanının gizli belgeleri sızdırdığı iddia ediliyor.

19.11.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail basını, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin sızdırılması olayına Netanyahu'nun 2 danışmanının karıştığına dair kanıtların bulunduğunu yazdı.

Haaretz gazetesi adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun ofisinden gizli belgelerin Alman Bild gazetesine sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Netanyahu'nun danışmanı Yonathan Urich ile eski danışmanı Srulik Einhorn'un olaya karıştığına dair kanıtların olduğu belirtildi.

İsrail polisinin Urich'i yakın zamanda soruşturma için ifade vermeye çağırdığı kaydedildi.

Netanyahu'nun son seçim kampanyaları döneminde kıdemli danışmanlığını yapan Einhorn'un ise İsrail dışında iyi bağlantılara sahip olduğu ve İsrail polisinin onu da soruşturmaya dahil etmek istediği aktarıldı.

Halihazırda Einhorn'un Sırbistan'da bulunduğu, İsrail'e ne zaman döneceği veya ne zaman sorgulanacağının belli olmadığı ifade edildi.

Tutuklu bulunan ve Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'in başbakanın ofisindeki gizli belgeyi İsrail'de yayın yapan Kanal 12'den bir gazeteciye sızdırmak istediği ancak gizlilik sebebiyle yapamadığı belirtildi.

Urich'in ise söz konusu belgenin Einhorn'a göndermesini istediği ve böylece Alman basınına sızdırıldığı iddia edildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, soruşturmanın İsrail ordusuna ait hassas istihbarat belgelerinin yetkisiz transferi, çarpıtılması ve medyaya sızdırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilmişti.

Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı.

Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayımlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle beraber Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Başbakan Binyamin Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Medya, Dünya, Bild, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Danışmanları Gizli Belgeleri Sızdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:36 Karadağ-Türkiye maçının ilk 11’leri belli oldu Karadağ-Türkiye maçının ilk 11'leri belli oldu
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
20:17 Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in dolandırıcılık suçundan 240 yıla kadar hapsi isteniyor
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
09:02 Werder Bremen, X platformundan ayrıldı Werder Bremen, X platformundan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 22:35:43. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Danışmanları Gizli Belgeleri Sızdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.