Netanyahu'ya karşı protestolar Washington'da devam ediyor - Son Dakika
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Netanyahu'ya karşı protestolar Washington'da devam ediyor

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkilerini ortaya koymak isteyen Filistin destekçisi göstericiler, Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde çeşitli protestolar düzenledi. Göstericiler, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunurken, bazıları ise otelin içine girerek İsrail heyetinin masasına böcek döktü.

24.07.2024 18:47
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ABD'nin başkenti Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepkilerini ortaya koymak isteyen Filistin destekçisi göstericiler, Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde çeşitli protestolar düzenledi.

ABD Kongresinde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam ve gece saatlerinde protestolara maruz kaldı.

Netanyahu'nun kaldığı Watergate Oteli'nin çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde "soykırımcı" şeklinde sloganlar atan göstericiler, uzun süre otelin önünden ayrılmadı.

İsrail heyetinin masasına böcek döktüler

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçisi bazı göstericilerin, gece geç saatlerde otelin içine girerek yaklaşık yarım saat yangın alarmını çalıştırmaları ve İsrail heyetinin kullandığı masaya böcek dökmeleri yer aldı.

Görüntülerde, masaya dökülen kum yığını içindeki çok sayıda kurt, hamam böceği ve solucan dikkati çekti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Netanyahu aleyhinde yorumlarla söz konusu videoyu paylaştı.

Bugün Kongre'de ortak oturumda konuşma yapması beklenen Netanyahu aleyhinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Filistin destekçisi göstericilerin gün boyunca çeşitli protestolar düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Washington, Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'ya karşı protestolar Washington'da devam ediyor - Son Dakika

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