Netanyahu'ya sert eleştiri, Odeh kürsüden atıldı - Son Dakika
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Netanyahu'ya sert eleştiri, Odeh kürsüden atıldı

Ayman Odeh, Netanyahu'yu Gazze'deki sivil ölümler nedeniyle eleştirirken kürsüden uzaklaştırıldı.

20.11.2024 16:50
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki sivil ölümlerinden ötürü "barışın seri katilisin" diyen Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh zorla kürsüden uzaklaştırıldı.

Odeh, Knesset'teki konuşmasında, İsrail ordusunun Gazze'de, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılardan dolayı Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail saldırılarında henüz yeni doğmuş ikiz bebeğini ve eşini, doğum belgesini almaya gittiği esnada düzenlenen saldırıda kaybeden Muhammed Ebu el-Kumsan'ın hikayesini anlatan Odeh, "Gazze'de sisteminizin öldürdüğü 17 bin 385 bebek var; bunların 825'i bir yaşın altında." dedi.

Netanyahu'ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak ve yine de küstahlığınızla Uluslararası Ceza Mahkemesinde nasıl suçlandığınızı merak edeceksiniz. Binyamin Netanyahu senin düşüncen nedir? Düşüncen nedir? 30 yıldır barışın seri katili oldun."

Konuşması yarıda kesilen Odeh'in Knesset'te bulunanlarca kürsüden uzaklaştırıldığı görüldü.

Ebu el-Kumsan, İsrail saldırısında yeni doğmuş ikizlerini bebeklerini ve eşini kaybetmişti

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta üç günlük ikiz bebeklerinin doğum belgesini almak için evinden çıkan Filistinli Muhammed Ebu el-Kumsan, eşini ve çocuklarını 13 Ağustos'ta İsrail saldırısında kaybetmişti.

Filistinli baba, bebeklerinin doğum belgesini almak için dışarı çıktıktan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu sığındıkları evi bombalamıştı. Evde bulunan eşi ile Aysel ve Aser ismini verdikleri ikiz bebekleri ve kayınvalidesi saldırıda yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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