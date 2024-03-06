Nevşehir\'de ozon tedavisi gören kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanan 36 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kliniğin ruhsatsız olduğu ortaya çıkarken klinik hekimi gözaltına alındı.
Ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden Eda Özen (36), tedavi sırasında fenalaştı. Haber verilmesinin ardından kliniğe gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı.
B.B'nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp özel klinik açtığı, henüz ruhsat başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. Ruhsatsız klinik, yetkililerce mühürlendi.
Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, gazetecilere, adli sürecin ve konunun takipçisi olacaklarını belirterek, "Adli soruşturma ivedilikle başladı. Ailenin şikayeti var. Kayseri'de otopsi yapıldı. Otopsi sonucuna göre gerekli ifadeler alınıp bir kanıya varılacak. Bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın." dedi. Öte yandan, 2 çocuk annesi Özen'in cenazesi, Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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