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New York Borsası Düşüşte

New York borsası, Dow Jones'un 400 puan düşmesiyle günü negatif tamamladı. Hisse senetleri değer kaybetti.

23.10.2024 23:46
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NEW New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalarak 42.514,95 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 azalışla 5.797,42 puana, Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kayıpla 18.276,65 puana geriledi.

ABD'de hazine tahvili faizindeki yükseliş, hisseleri baskılamaya devam ederken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi gün içinde yüzde 4,26 ile temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, daha sonra yüzde 4,24 seviyesinde dengelendi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta değişim göstermeyerek yüzde 6,52 oldu. Mortgage başvuru faaliyeti temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede ikinci el konut satışları eylülde aylık yüzde 1 düşerken, medyan konut fiyatı üst üste 15. ayda yıllık bazda artarak 404 bin 500 dolar oldu.

ABD Merkez Bankası, ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ekim sayısını yayımladı.

Raporda, son haftalarda neredeyse tüm bölgelerde ekonomik faaliyette "çok az" değişiklik görüldüğü, enflasyonun ılımlı seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan ve üçüncü çeyrekte 6 milyar doların üzerinde zarar ettiğini açıklayan Boeing'in hisseleri yüzde 2'ye yakın düştü.

Coca-Cola'nın geliri de yüzde 1 azalmasına rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Öte yandan, McDonald's'ın hisse fiyatı, ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından yüzde 5'in üzerinde geriledi.

Ayrıca teknoloji hisselerindeki değer kaybı dikkati çekti. Meta'nın hisseleri yüzde 3,2, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,8, Amazon'un hisseleri yüzde 2,6, Apple'ın hisseleri yüzde 2,2 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,4 düştü.

Kaynak: AA

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