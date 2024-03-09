NEW New York'ta metroda artan suçların önüne geçebilmek için Ulusal Muhafızlar istasyonlarda nöbete başladı.
New York Valiliğinin kararı doğrultusunda, New York metro hatlarında ve istasyonlarında yaşanan gasp, hırsızlık ve darp gibi olayların önüne geçmek için eyaletin ulusal muhafızları merkezi istasyonlarda ek güvenlik önlemleri aldı.
Şehrin sakinleri, işe gidiş ve dönüş saatlerinde, New York metrosunun en işlek noktalarından Grand Central, Porth Authority, Union Square gibi istasyonlarda kamuflajları ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan askerlerle karşılaştı.
Turnike girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alan New York Ulusal Muhafızları, bazı kişileri durdurarak çantalarını ve üstlerini aradı.
İstasyon girişlerine konulan uyarı tabelasında, çanta ve benzeri eşyalarını aratmak istemeyenlerin "metroya binmesine izin verilmeyeceği", ısrar edenlerin "gözaltına alınabileceği" belirtildi.
Metro hatlarındaki suç artışı engellenemiyor
New York Valisi Kathy Hochul, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan dahilinde, 750 Ulusal Muhafız üyesinin ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.
Vali Hochul, açıklamasında, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." sözlerine yer vermişti.
Hochul, adli yetkililere, birden fazla suç işleyenlerin New York'taki metroları kullanmasını yasaklama yetkisi verecek bir yasa önerdiğini de sözlerine eklemişti.
Valiliğin, metroları daha güvenli hale getirmek için açıkladığı önlem paketi, ocakta New York metrolarındaki suç oranlarında yüzde 45'lik artış yaşanmasının ardından gelmişti.
Son Dakika › Güncel › New York Metro İstasyonlarında Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde düzenlenen 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 FETÖ şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ankesörlü telefonlar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Panel ve sunumların yanı sıra kadın antrenörler için hibrit bir sohbet toplantısı da düzenlendi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyü Camili Mahallesi'nde Selahattin Taner'e ait 2 katlı samanlıkta çıkan yangında, itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Ancak yangın sonucunda samanlık kullanılamaz hale geldi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" diyen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'a kapıyı göstermesiyle ilgili CHP lideri Özel'den dikkat çeken bir yorum geldi. Özel, "Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir" dedi.
Dicle Elektrik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Diyarbakır'daki hizmet binasında kadın çalışanları için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, kadın çalışanlara hediye paketleri dağıtıldı ve Dicle Müzik Grubu tarafından dinleti gerçekleştirildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Demirköy İlkokulunda düzenlenen eğitimde, öğrencilere su tasarrufu ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı. Ayrıca, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi ve öğrencilere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yiyecek arayan bir köpek kafasını tenekeye sıkıştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan köpek sağlıklı bir şekilde doğal ortamına bırakıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?