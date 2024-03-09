New York Metro İstasyonlarında Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi - Son Dakika
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New York Metro İstasyonlarında Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi

New York metro hatlarında ve istasyonlarında yaşanan suç olaylarının önüne geçmek amacıyla Ulusal Muhafızlar istasyonlarda nöbete başladı. Metro istasyonlarında artan gasp, hırsızlık ve darp gibi suç oranlarına karşı alınan önlemler kapsamında, kamuflajlı ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan askerler turnike girişlerinde güvenlik önlemleri aldı. İstasyon girişlerine konulan uyarı tabelalarında, çanta ve benzeri eşyaların aranacağı ve aratmak istemeyenlerin metroya alınmayacağı belirtildi. Valilik tarafından açıklanan önlem paketi, ocak ayında yaşanan suç oranlarındaki artışın ardından hayata geçirildi.

09.03.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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NEW New York'ta metroda artan suçların önüne geçebilmek için Ulusal Muhafızlar istasyonlarda nöbete başladı.

New York Valiliğinin kararı doğrultusunda, New York metro hatlarında ve istasyonlarında yaşanan gasp, hırsızlık ve darp gibi olayların önüne geçmek için eyaletin ulusal muhafızları merkezi istasyonlarda ek güvenlik önlemleri aldı.

Şehrin sakinleri, işe gidiş ve dönüş saatlerinde, New York metrosunun en işlek noktalarından Grand Central, Porth Authority, Union Square gibi istasyonlarda kamuflajları ve uzun namlulu silahlarıyla görev yapan askerlerle karşılaştı.

Turnike girişlerinde yoğun güvenlik önlemleri alan New York Ulusal Muhafızları, bazı kişileri durdurarak çantalarını ve üstlerini aradı.

İstasyon girişlerine konulan uyarı tabelasında, çanta ve benzeri eşyalarını aratmak istemeyenlerin "metroya binmesine izin verilmeyeceği", ısrar edenlerin "gözaltına alınabileceği" belirtildi.

Metro hatlarındaki suç artışı engellenemiyor

New York Valisi Kathy Hochul, çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan dahilinde, 750 Ulusal Muhafız üyesinin ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini duyurmuştu.

Vali Hochul, açıklamasında, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." sözlerine yer vermişti.

Hochul, adli yetkililere, birden fazla suç işleyenlerin New York'taki metroları kullanmasını yasaklama yetkisi verecek bir yasa önerdiğini de sözlerine eklemişti.

Valiliğin, metroları daha güvenli hale getirmek için açıkladığı önlem paketi, ocakta New York metrolarındaki suç oranlarında yüzde 45'lik artış yaşanmasının ardından gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel New York Metro İstasyonlarında Ulusal Muhafızlar Görevlendirildi - Son Dakika

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