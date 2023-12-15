 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
New York'ta Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi

New York'ta Filistin'e Destek Eylemi

New York Menkul Kıymetler Borsası önünde düzenlenen oturma eyleminde, ABD'li silah üreticileri ve yatırım şirketleri protesto edildi. Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından silah üreticilerinin borsa değerlerinin hızla yükseldiğine dikkat çekti.

New York\'ta Filistin\'e Destek Eylemi
15.12.2023 - 22:26,
Abone Ol

NEW New York Menkul Kıymetler Borsası önünde düzenlenen Filistin'le dayanışma için oturma eyleminde, silah üreticileri protesto edildi.

New York kentindeki Wall Street'teki borsa binası önünde toplanan bir grup aktivist, savaşları para kazanma aracı olarak gören ABD'li silah üreticileri ve yatırım şirketlerini hedef gösterdi.

Eylemciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana silah üreticilerinin ve askeri malzeme satışı yapan kuruluşların borsa değerlerinin "hızlı yükselişine" dikkati çekti.

Filistin'e desteklerini ortaya koymak için oturma eylemi düzenleyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için kırmızı kağıttan yapılan yaklaşık 20 bin temsili gelinciği alana bıraktı.

Protestocular "20 binden fazla Filistinli katledildi", "Soykırımı fonlamayı bırakın" yazan pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

New York, Filistin, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York'ta Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika


21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret

Son Dakika
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 22:27:32. #1.12#
SON DAKİKA: New York'ta Filistin'e Destek Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement