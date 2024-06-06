ABD'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi

ABD\'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi

Türkiye, Endonezya ve Pakistan Başkonsolosluklarının ortak organize ettiği 'Çağdaş Dünyada İslamofobi ile Mücadele' konulu panel, New York'ta gerçekleşti. Panelde, İslamofobinin toplumda çeşitlilik, birlik ve karşılıklı saygı ilkelerini baltaladığı vurgulandı. Panelistler, İslamofobi konusunda sunumlarını yaparken, İslam dünyasının birlik olması gerektiği ve Müslümanların örnek insanlar olması gerektiği vurgulandı.

06.06.2024 03:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York kentinde "Çağdaş Dünyada İslamofobi ile Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Türkiye, Endonezya ve Pakistan Başkonsolosluklarının ortak organize ettiği panel Türkevi'nde gerçekleşti.

Panelde önce hoşgeldin konuşması yapan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, İslamofobinin her türlü nefret gibi toplumda çeşitlilik, birlik ve karşılıklı saygı ilkelerini baltaladığını belirtti.

Reyhan, İslamofobi'nin sadece Müslümanları hedef almadığına, küresel ölçekte toplumlarda bölünmeyi ve hoşgörüsüzlüğü de körüklediğine dikkat çekerek, "Dolayısıyla bununla mücadele etmek hiçbir milletin veya grubun sorumluluğunda değildir, hepimizin ortak çabasını ve işbirliğini gerektirir." diye konuştu.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Amra Sabic-El-Rayess'in moderatörlüğunda panelistler İslamofobi üzerine sunumlarını yaptı.

Türk Alman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Enes Bayraklı, İslamofobi konusunda Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını örnek göstererek, "Gazze'deki soykırım birçok ifşanın yanında dünyadaki küresel apartheid sistemini de gözler önüne serdi." diye konuştu.

Panelistlerden Endonezyalı Dr. İmam Shams Ali, İslam dünyasının birlik olması gerektiğini belirterek, "Müslüman ülkeler intikam almak için değil, dünyayı imar etmek için birleşmelidir." dedi.

Pakistanlı yazar Raza Ahmed Rumi de İslam tarihinin zengin bir kültür ve hoşgörü geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak, "Müslümanlar, geçmişten ilham alarak zamanın ruhuna göre hareket etmeli ve Batı toplumlarında örnek insanlar olmalı." ifadelerini kullandı.

Panel, soru cevap kısmı ile sona erdi.

Kaynak: AA

Endonezya, Pakistan, New York, Türkiye, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:18 İYİ Parti lideri Dervişoğlu’ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin ilk yorum
23:31 Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı Kaydedilen görüntüleri başını yaktı Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı
20:25 Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi Canlı yayındaki Dilan Polat iddiası savcılığı harekete geçirdi
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:41 Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı Lübnan sınırındaki çatışmalar sonrası İsrail 50 bin yedek askerini göreve çağırdı
00:42 Takımdan ayrılıyor mu Icardi’nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'nin bu hareketi Galatasaraylıları kahredecek
00:06 Adalet Komisyonu Başkanı’ndan tartışılan AYM kararlarına yorum Adalet Komisyonu Başkanı'ndan tartışılan AYM kararlarına yorum
23:16 Acun Ilıcalı’dan bomba transfer sözleri: ’Türkiye’ye gelmez’ denilen süper yıldızlar gelecek Acun Ilıcalı'dan bomba transfer sözleri: 'Türkiye'ye gelmez' denilen süper yıldızlar gelecek
22:37 Aziz Yıldırım’ı silip atmış Mourinho’nun Fenerbahçe’ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil Aziz Yıldırım'ı silip atmış! Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmek için yaptığı akıl alır gibi değil
22:32 İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi İsrail mülteci kampındaki eve saldırdı: 5 Filistinli can verdi
22:31 Bağdat Caddesi’nde otelde yangın Bağdat Caddesi'nde otelde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 03:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement