ABD\'de İslamofobi ile Mücadele Konulu Panel Düzenlendi

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NEW ABD'nin New York kentinde "Çağdaş Dünyada İslamofobi ile Mücadele" konulu panel düzenlendi.

Türkiye, Endonezya ve Pakistan Başkonsolosluklarının ortak organize ettiği panel Türkevi'nde gerçekleşti.

Panelde önce hoşgeldin konuşması yapan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, İslamofobinin her türlü nefret gibi toplumda çeşitlilik, birlik ve karşılıklı saygı ilkelerini baltaladığını belirtti.

Reyhan, İslamofobi'nin sadece Müslümanları hedef almadığına, küresel ölçekte toplumlarda bölünmeyi ve hoşgörüsüzlüğü de körüklediğine dikkat çekerek, "Dolayısıyla bununla mücadele etmek hiçbir milletin veya grubun sorumluluğunda değildir, hepimizin ortak çabasını ve işbirliğini gerektirir." diye konuştu.

Columbia Üniversitesi'nden Dr. Amra Sabic-El-Rayess'in moderatörlüğunda panelistler İslamofobi üzerine sunumlarını yaptı.

Türk Alman Üniversitesi'nden Prof. Dr. Enes Bayraklı, İslamofobi konusunda Gazze'de devam eden İsrail saldırılarını örnek göstererek, "Gazze'deki soykırım birçok ifşanın yanında dünyadaki küresel apartheid sistemini de gözler önüne serdi." diye konuştu.

Panelistlerden Endonezyalı Dr. İmam Shams Ali, İslam dünyasının birlik olması gerektiğini belirterek, "Müslüman ülkeler intikam almak için değil, dünyayı imar etmek için birleşmelidir." dedi.

Pakistanlı yazar Raza Ahmed Rumi de İslam tarihinin zengin bir kültür ve hoşgörü geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak, "Müslümanlar, geçmişten ilham alarak zamanın ruhuna göre hareket etmeli ve Batı toplumlarında örnek insanlar olmalı." ifadelerini kullandı.

Panel, soru cevap kısmı ile sona erdi.