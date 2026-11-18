Niğde Bor'da kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, kesilen bidonla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyünde kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, çevredekilerin bidonu kesmesiyle kurtarıldı. Kurtarılma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kılavuz köyünde bir köpeğin kafası peynir bidonuna sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekiler, bidonu keserek yavru köpeği kurtardı.
Köpeğin kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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