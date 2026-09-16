Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı

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Niğde\'de Ahilik Haftası kutlandı
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Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Niğde'de Ahilik Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Vali Nedim Akmeşe, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ahiliğin çalışma ve ticaret hayatına yön veren köklü bir değerler sistemi olduğunu söyledi.

Ahiliğin üretimi emekle, kazancı helalle, ticareti ahlakla, dayanışmayı kardeşlikle buluşturduğunu ifade eden Akmeşe, bu geleneğin 13. yüzyıldan bugüne uzanan toplumsal düzenin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Niğde'nin tarih boyunca ticaret yollarının kesişim noktasında bulunduğunu anlatan Akmeşe, "Ustasından çırağına aktarılan geleneksel zanaatlarımız, çarşılarımızdaki güven ortamı ve bereketi paylaşma iradesi, ahilik mirasının Niğde'mizdeki somut tezahürüdür. Mahallemizin ve sokağımızın hafızasını taşıyan esnafımız yalnızca ekonomimizin çarklarını döndüren birer aktör değil, devletimiz ile milletimiz arasındaki o sarsılmaz bağın da en güçlü taşıyıcısıdır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de ahilik kültürünün temelinde dürüstlük, cömertlik, dayanışma ve kul hakkına riayet gibi değerlerin bulunduğunu ifade etti.

Kentin ahilik geleneğine yabancı olmadığını belirten Özdemir, "Bu şehrin tezgahı hep sıcak, kapısı hep açık olmuştur. Dedelerimiz bedestenin taş kemerleri altında alışveriş yaptı, pazarlık etti, birbirine selam verdi. Biz o bedesteni kent müzesi yaptık. Çünkü bir şehrin hafızası çarşısında saklıdır. O müzeye giren her Niğdeli aslında dedesinin dükkanına giriyor." ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Yeşil ise ahiliğin Selçuklu'nun son dönemlerinden Osmanlı'nın kuruluşuna, oradan Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan köklü bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Akmeşe, "yılın ahisi" seçilen Şadi Eke'ye kaftan giydirdi, "yılın kalfası" Abdullah Yiğit Büyükakkaş ve "yılın çırağı" Batuhan Sirkeci'ye de plaket verildi.

Tören sonunda Niğde Belediyesi mehter takımı konser verdi, katılımcılara yemek ikram edildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Kaynak: AA
Ahilik HaftasıEtkinliklerKültürGüncelNiğdeSon Dakika

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