Niğde'de Bıçaklama: Kadın Hayatını Kaybetti

BIÇAKLANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi Cemal Yaylacı (46) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Zeynep Yaylacı (26), kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan Cemal Yaylacı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?