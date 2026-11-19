Niğde'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 bin 979 litre yakıt ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde lisanssız bayilik yapan 2 işletmeye düzenlenen operasyonda 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Koçak köyünde lisanssız bayilik faaliyeti yürüten 2 işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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