Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika
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Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Nigel Kennedy, İstanbul\'da müzikseverlerle buluşacak

Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü olan 'Vivaldi: The New Four Seasons' ile giren müzisyen Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda 'Heart and Soul' konseriyle sahne alacak. Keman virtüözü Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesine sahip. Konserde Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun parçalarını ve kendi bestelerini seslendirecek.

27.03.2024 12:10  Güncelleme: 12:11
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Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü "Vivaldi: The New Four Seasons"la giren müzisyen Nigel Kennedy, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Kennedy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda 7 Nisan'da "Heart and Soul" konseriyle sahne alacak.

Besteci, keman virtüözü, orkestra şefi ve festival küratörü Kennedy, farklı müzik türlerini bir araya getirerek verdiği konserlerle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türkçe çevirisiyle "Vivaldi: Yeni Dört Mevsim" adlı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guiness Rekorlar Kitabı'nda yerini alan Kennedy, klasik, caz, klezmer, rock gibi geniş repertuvarı ile Barok dönemden bugüne uzanan geniş bir çeşitlilikte müzik yapıyor.

Kennedy, ayrıca Almanya'da BRIT Ödülleri, ECHO ve Bambi ödüllerinin yanı sıra çok sayıda Grammy adaylığı ve farklı ödüller kazandı.

Albümlerinin çoğu Platin ve Altın Plak ödüllerine layık görülen, en son albümü "My World" ile Birleşik Krallık'ta klasik listelerin zirvesine çıkan Kennedy, rock dünyasının önemli yıldızları Sir Paul McCartney, Kate Bush, The Who, Led Zeppelin şarkıcısı Robert Plant, Donovan, John Lord, Talk Talk, Jeff Beck, Ian Dury gibi pek çok müzisyenle de ortak işler yaptı.

Nigel Kennedy, AKM'de vereceği konserde Johann Sebastian Bach'ın eserlerinin yanı sıra Krzysztof Komeda ve Ryuichi Sakamoto'nun keman ve çello için sevilen parçalarını, aynı zamanda kendi orijinal bestelerini beğeniye sunacak.

Sahnede Kennedy'e çellist ortağı Beata Urbanek-Kalinowska eşlik edecek. Krakow Müzik Akademisi'nden onur derecesi ile mezun olan çellist Kalinowska, 2014'ten bu yana, kendi kuşağının en ilginç yaylı çalgılar dörtlülerinden biri olarak kabul edilen Mesajlar Dörtlüsü'nün çellistliğini yapıyor.

Nigel Kennedy'nin pek çok albüm kaydında da çellist olarak yer alan Kalinowska, uzun süredir Kenedy ile birlikte konserler veriyor.

Kaynak: AA

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