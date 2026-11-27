NİAMEY/ Nijer'in Mali sınırı yakınlarında düzenlenen terör saldırısında 13 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Tillaberi bölgesinde ağır silahlı bir grup tarafından Ulusal Muhafızlara yönelik saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, durumu ağır olan yaralıların tedavi için tahliye edildiği aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık vermesi sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve örgüte ait lojistik malzemelerin imha edildiği ifade edildi.

Saldırganların kimliğine ilişkin bilgi verilmezken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijer ordusu, bir haftadan kısa sürede ikinci kez terör saldırısına hedef oldu.

Ülkenin doğusundaki Diffa bölgesinde, 24 Kasım'da terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda, 11 asker hayatını kaybetmiş, 5 asker yaralanmıştı.

Nijer'in Mali ve Burkina Faso ile sınırı bulunan Tillaberi bölgesi, 2017'den bu yana üç ülkenin sınırlarının kesiştiği bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerinin saldırılarına sahne oluyor.