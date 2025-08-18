Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı

18.08.2025 19:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 62 rehine kurtarıldı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda 62 rehinenin silahlı çete üyelerinin kampından kaçmayı başardığı bildirildi.

Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin Katsina eyaletine bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Muazu, operasyonun ardından kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla birlikte 62 rehinenin bulundukları esir kampından kaçmayı başardığını kaydetti.

Kaçanlardan 12 kişinin bölgedeki hastanede tedavi altına alındığını aktaran Muazu, bu kişilerin tedavilerinin ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Muazu, bölgede güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını ve kurtarılan kişilerin gerekli sağlık kontrollerinin ardından aileleriyle buluşturulacağını vurguladı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güvenlik, 3-sayfa, Nijerya, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da bir evin balkonu çöktü, 2’si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı Diyarbakır'da bir evin balkonu çöktü, 2'si çocuk 5 kişi enkaz altında kaldı
İlginç görüntüler Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı
Eski efsaneden Altay Bayındır’a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim Eski efsaneden Altay Bayındır'a zehir zemberek sözler: Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim
İngiltere’den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı İngiltere'den tatile gelen ailenin otomobili takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail, Gazze’de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti İsrail, Gazze'de ailesine su taşımaya çalışan küçük kız çocuğunu katletti
Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar Okul önünde uyuşturucu kullanırken önce kameralara, sonra polise yakalandılar
Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti Ünlü yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattan atlayarak intihar etti
Beşiktaş, Eyüpspor’u 906’da yıktı Beşiktaş, Eyüpspor'u 90+6'da yıktı
Beşiktaş’ta 3 sakatlık birden Beşiktaş'ta 3 sakatlık birden
Ünlü oyuncuyla bir araya geldi Osimhen sinema filminde oynayacak Ünlü oyuncuyla bir araya geldi! Osimhen sinema filminde oynayacak
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 19:37:35. #7.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 62 Rehine Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.