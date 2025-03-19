Nijerya'da Boko Haram'a Hava Operasyonu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kampları bombalandı, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Kabiru Ali, yaptığı yazılı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Chikide ve Degbewa bölgelerinde Boko Haram'a karşı hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda örgütün sığınakları ve kamplarının bombalanarak imha edildiğini aktaran Ali, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Ali, operasyonların "teröristlerin kalesine ağır bir darbe indirdiğini ve faaliyetlerini sekteye uğrattığını" kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.