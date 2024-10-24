Nijerya'nın Rivers eyaletinde yolcu taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Havacılık ve Uzay Geliştirme Bakanlığı Sözcüsü Odutayo Oluseyi, yaptığı yazılı açıklamada, 8 kişiyi taşıyan helikopterin Rivers eyaletinin başkenti Port Harcourt'tan kalktıktan sonra Bonny Finima yakınlarında Atlas Okyanusu'na düştüğünü belirtti.
Oluseyi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Oluseyi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Helikopter Düştü: 3 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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