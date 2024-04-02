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Nijerya'da kaçırılan 9 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da kaçırılan 9 üniversite öğrencisi kurtarıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde geçen hafta kaçırılan 9 üniversite öğrencisi polis operasyonları sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan öğrenciler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailelerine teslim edilecek. Nijerya, silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarıyla mücadele ediyor.

02.04.2024 18:53  Güncelleme: 18:53
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Nijerya'nın Delta eyaletinde kaçırılan 9 üniversite öğrencisinin kurtarıldığı bildirildi.

Delta Eyaleti Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Bright Edafe, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta eyaletin Ughelli bölgesinde 9 üniversite öğrencisinin kaçırılmasının ardından polisin bölgede operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Edafe, operasyonlarda 9 öğrencinin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılan öğrencilerin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktaran Edafe, ardından ailelerine teslim edileceğini ifade etti.

Silahlı kişiler, 25 Mart'ta, Delta eyaletinin Ughelli bölgesinde geziden dönen üniversite öğrencilerinin otobüsüne düzenlediği saldırıda 9 kişiyi kaçırmıştı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

Ülkede cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçırılan 9 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kaçırılan 9 üniversite öğrencisi kurtarıldı - Son Dakika
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