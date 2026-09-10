Nijerya'da Lassa ateşi vakaları artışa geçmeden NCDC vatandaşları önlem almaya çağırdı - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa ateşi vakaları artışa geçmeden NCDC vatandaşları önlem almaya çağırdı

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Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Lassa ateşi vakalarının kasım-nisan döneminde arttığını belirterek vatandaşları hastalıktan korunmak için önlem almaya çağırdı. Ülkede yılın başından bu yana 1035 vaka doğrulanmış, hastalık nedeniyle 252 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Lassa ateşi vakalarının arttığı kurak mevsim öncesinde vatandaşları hastalıktan korunmak için önlem almaya çağırdı.

NCDC Genel Direktörü Jide Idris, Abuja'da düzenlenen ulusal sağlık güvenliği medya toplantısında yaptığı açıklamada, Lassa ateşi vakalarının yıl boyunca görüldüğünü ancak özellikle kasım-nisan döneminde arttığını belirtti.

Vakaların arttığı kurak mevsim öncesinde vatandaşları hastalıktan korunmak için önlem almaya çağıran Idris, önceki salgının ardından yapılan değerlendirmelerde sağlık kuruluşlarına başvuruda gecikme, kendi kendine tedavi, yetersiz hijyen ve kemirgenlerle temas gibi risklerin öne çıktığını söyledi.

NCDC'nin kurak mevsim öncesi hazırlık çalışmalarını hızlandırdığını aktaran Idris, erken teşhis ve bildirim, kemirgenlerle temasın azaltılması, numunelerin hızlı şekilde test edilmesi ve sağlık çalışanlarının hastalığı tanıma kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanılacağını ifade etti.

Idris, ateş ve diğer belirtilerin görüldüğü kişilerin, özellikle sıtma tedavisine rağmen şikayetleri devam ediyorsa, kendi kendine tedaviye devam etmek yerine en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.

Nijerya'da Lassa ateşi, özellikle kurak mevsimde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Yılın başından bu yana ülkede 1035 vaka doğrulanmış, hastalık nedeniyle 252 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi vakaları artışa geçmeden NCDC vatandaşları önlem almaya çağırdı - Son Dakika

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